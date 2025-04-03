Еще один вариант глазури для паски: приготовите за три минуты (видео)
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Выходит гладкой и не крошится
Вскоре Пасха, и кроме выпекания паски, многие задумываются об их красивом декоре. Ведь праздничная выпечка должна не только быть вкусной, но и выглядеть привлекательно.
Один из лучших способов сделать паску по-настоящему нарядной — использовать желейную глазурь. Она создает ровное, глянцевое покрытие, не крошится и хорошо держит форму. Благодаря этой глазури ваша паска не только дольше будет оставаться свежой, но и станет настоящим украшением пасхального стола! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как приготовить желейную глазурь для паски
Ингредиенты:
- желе – 1 упаковка;
- вода – 100 мл;
Способ приготовления:
1.Залить водой желе.
2.Взбивать миксером, пока смесь не увеличится втрое.
3.Готовой глазурью смазать кулич.