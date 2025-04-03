Еще один вариант глазури для паски: приготовите за три минуты (видео)

Выходит гладкой и не крошится

Вскоре Пасха, и кроме выпекания паски, многие задумываются об их красивом декоре. Ведь праздничная выпечка должна не только быть вкусной, но и выглядеть привлекательно.

Один из лучших способов сделать паску по-настоящему нарядной — использовать желейную глазурь. Она создает ровное, глянцевое покрытие, не крошится и хорошо держит форму. Благодаря этой глазури ваша паска не только дольше будет оставаться свежой, но и станет настоящим украшением пасхального стола! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить желейную глазурь для паски

Ингредиенты:

желе – 1 упаковка;

вода – 100 мл;

Способ приготовления:

1.Залить водой желе.

2.Взбивать миксером, пока смесь не увеличится втрое.

3.Готовой глазурью смазать кулич.