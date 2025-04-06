Від такої паски очманіють всі: як її приготувати з начинкою "Снікерс" (відео)
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Така паска стане окрасою святкового столу
Рецептів сирної паски існує безліч – від класичних до найсучасніших із додаванням шоколаду, карамелі та горіхів. Якщо ви любите ніжний сирний смак у поєднанні з горіхами, ірискою та шоколадом, тоді сирна паска "Снікерс" стане вашим улюбленим великоднім десертом.
Вона виходить неймовірно ніжною, ароматною та нагадує відомий шоколадний батончик. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати традиції з улюбленими солодощами! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати сирну паску "Снікерс"
Інгредієнти для карамелі:
- цукор – 115 г;
- вершкове масло – 50 г;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- вершки – 80 мл (33 %);
- смажений арахіс – 120 г;
Інгредієнти для заварної основи:
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 90 г;
- вершки 33 % – 100 мл; ⠀ ⠀
Інгредієнти шоколадної начинки:
- молочний шоколад – 60 г;
- вершки 33 % – 30 мл;
Інгредієнти для основи:
- кисломолочий сир 0-9 % – 500 г;
- вершкове масло – 70 г;
Спосіб приготування карамелі:
1.На середньому вогні розтопити цукор.
2.Додати м’яке вершкове масло, сіль і перемішати.
3.Влити гарячі вершки, перемішати, зняти з вогню та даєти охолонути.
4.Трішки залишити для прикраси, а до решти додати арахіс і перемішати. ⠀ ⠀
Спосіб приготування заварної основи:
1.Яйця збити з цукром до розчинення цукру.
2.Продовжуючи збивати, влити гарячі вершки.
3.Поставити на середній вогонь, помішуючи, варити до загущення і дати охолонути. ⠀ ⠀
Спосіб приготування шоколадної начинки:
1.Шоколад залити гарячими вершками.
2.Перемішати до однорідності.
3.Дати охолонути.
Як зібрати паску:
1.До кисломолочного сиру додати м’яке масло, заварну основу і добре збити блендером до однорідності.
2.Додати карамель з арахісом, шоколадну начинку та перемішати лопаткою декілька разів, щоб вийшов гарний мармуровий візерунок.
3.Пасочницю поставити на тарілку (туди стікатиме рідина) і застелити подвійним шаром вологої марлі.
4.Покласти масу, щільно утрамбувати та загорнути краї марлі.
5.Зверху накрити тарілкою, поставити вантаж і прибрати у холодильник на ніч.
6.Потім перевернути пасочницю на тарілку, зняти форму, марлю та прикрасити.