Від такої паски очманіють всі: як її приготувати з начинкою "Снікерс" (відео)

Така паска стане окрасою святкового столу

Рецептів сирної паски існує безліч – від класичних до найсучасніших із додаванням шоколаду, карамелі та горіхів. Якщо ви любите ніжний сирний смак у поєднанні з горіхами, ірискою та шоколадом, тоді сирна паска "Снікерс" стане вашим улюбленим великоднім десертом.

Вона виходить неймовірно ніжною, ароматною та нагадує відомий шоколадний батончик. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати традиції з улюбленими солодощами! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати сирну паску "Снікерс"

Інгредієнти для карамелі:

цукор – 115 г;

вершкове масло – 50 г;

сіль – 1/2 ч. л.;

вершки – 80 мл (33 %);

смажений арахіс – 120 г;

Інгредієнти для заварної основи:

яйця – 2 шт.;

цукор – 90 г;

вершки 33 % – 100 мл; ⠀ ⠀

Інгредієнти шоколадної начинки:

молочний шоколад – 60 г;

вершки 33 % – 30 мл;

Інгредієнти для основи:

кисломолочий сир 0-9 % – 500 г;

вершкове масло – 70 г;

Спосіб приготування карамелі:

1.На середньому вогні розтопити цукор.

2.Додати м’яке вершкове масло, сіль і перемішати.

3.Влити гарячі вершки, перемішати, зняти з вогню та даєти охолонути.

4.Трішки залишити для прикраси, а до решти додати арахіс і перемішати. ⠀ ⠀

Спосіб приготування заварної основи:

1.Яйця збити з цукром до розчинення цукру.

2.Продовжуючи збивати, влити гарячі вершки.

3.Поставити на середній вогонь, помішуючи, варити до загущення і дати охолонути. ⠀ ⠀

Спосіб приготування шоколадної начинки:

1.Шоколад залити гарячими вершками.

2.Перемішати до однорідності.

3.Дати охолонути.

Як зібрати паску:

1.До кисломолочного сиру додати м’яке масло, заварну основу і добре збити блендером до однорідності.

2.Додати карамель з арахісом, шоколадну начинку та перемішати лопаткою декілька разів, щоб вийшов гарний мармуровий візерунок.

3.Пасочницю поставити на тарілку (туди стікатиме рідина) і застелити подвійним шаром вологої марлі.

4.Покласти масу, щільно утрамбувати та загорнути краї марлі.

5.Зверху накрити тарілкою, поставити вантаж і прибрати у холодильник на ніч.

6.Потім перевернути пасочницю на тарілку, зняти форму, марлю та прикрасити.