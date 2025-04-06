От такой паски все придут в восторг: как ее приготовить с начинкой "Сникерс" (видео)

Такая паска станет украшением праздничного стола

Рецептов творожной паски существует множество – от классических до самых современных с добавлением шоколада, карамели и орехов. Если вы любите нежный творожный вкус в сочетании с орехами, ириской и шоколадом, тогда творожная паска "Сникерс" станет вашим любимым пасхальным десертом.

Она получается невероятно нежной, ароматной и напоминает известный шоколадный батончик. Идеальный выбор для тех, кто хочет соединить традиции с любимыми сладостями! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить творожную паску "Сникерс"

Ингредиенты для карамели:

сахар – 115 г;

сливочное масло – 50 г;

соль – 1/2 ч. л.;

сливки – 80 мл (33 %);

жареный арахис – 120 г;

Ингредиенты для заварного основания:

яйца – 2 шт.;

сахар – 90 г;

сливки 33% – 100 мл; ⠀ ⠀

Ингредиенты шоколадной начинки:

молочный шоколад – 60 г;

сливки 33% – 30 мл;

Ингредиенты для основания:

творог 0-9% — 500 г;

сливочное масло – 70 г;

Способ приготовления карамели:

1.На среднем огне растопить сахар.

2.Добавить мягкое сливочное масло, соль и перемешать.

3.Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.

4.Немножко оставить для украшения, а к остальным добавить арахис и перемешать. ⠀ ⠀

Способ приготовления заварного основания:

1.Яйца взбить с сахаром до растворения сахара.

2.Продолжая взбивать, влить горячие сливки.

3.Поставить на средний огонь, помешивая, варить до загущения и дать остыть. ⠀ ⠀

Способ приготовления шоколадной начинки:

1.Шоколад залить горячими сливками.

2.Перемешать до однородности.

3.Дать остыть.

Как собрать паску:

1.К творогу добавить мягкое масло, заварное основание и хорошо взбить блендером до однородности.

2.Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешать лопаткой несколько раз, чтобы получился хороший мраморный узор.

3.Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.

4.Положить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.

5.Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.

6. Затем перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и украсить.