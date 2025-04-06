От такой паски все придут в восторг: как ее приготовить с начинкой "Сникерс" (видео)
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Такая паска станет украшением праздничного стола
Рецептов творожной паски существует множество – от классических до самых современных с добавлением шоколада, карамели и орехов. Если вы любите нежный творожный вкус в сочетании с орехами, ириской и шоколадом, тогда творожная паска "Сникерс" станет вашим любимым пасхальным десертом.
Она получается невероятно нежной, ароматной и напоминает известный шоколадный батончик. Идеальный выбор для тех, кто хочет соединить традиции с любимыми сладостями! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить творожную паску "Сникерс"
Ингредиенты для карамели:
- сахар – 115 г;
- сливочное масло – 50 г;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сливки – 80 мл (33 %);
- жареный арахис – 120 г;
Ингредиенты для заварного основания:
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 90 г;
- сливки 33% – 100 мл; ⠀ ⠀
Ингредиенты шоколадной начинки:
- молочный шоколад – 60 г;
- сливки 33% – 30 мл;
Ингредиенты для основания:
- творог 0-9% — 500 г;
- сливочное масло – 70 г;
Способ приготовления карамели:
1.На среднем огне растопить сахар.
2.Добавить мягкое сливочное масло, соль и перемешать.
3.Влить горячие сливки, перемешать, снять с огня и дать остыть.
4.Немножко оставить для украшения, а к остальным добавить арахис и перемешать. ⠀ ⠀
Способ приготовления заварного основания:
1.Яйца взбить с сахаром до растворения сахара.
2.Продолжая взбивать, влить горячие сливки.
3.Поставить на средний огонь, помешивая, варить до загущения и дать остыть. ⠀ ⠀
Способ приготовления шоколадной начинки:
1.Шоколад залить горячими сливками.
2.Перемешать до однородности.
3.Дать остыть.
Как собрать паску:
1.К творогу добавить мягкое масло, заварное основание и хорошо взбить блендером до однородности.
2.Добавить карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешать лопаткой несколько раз, чтобы получился хороший мраморный узор.
3.Пасочницу поставить на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застелить двойным слоем влажной марли.
4.Положить массу, плотно утрамбовать и завернуть края марли.
5.Сверху накрыть тарелкой, поставить груз и убрать в холодильник на ночь.
6. Затем перевернуть пасочницу на тарелку, снять форму, марлю и украсить.