Не лише з тіста: як приготувати сирну паску зі згущеним молоком та цукатами (відео)
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Така паска робить стіл особливо красивим і радісним
Паска — це головна святкова випічка на Великдень, без якої не обходиться жоден великодній стіл. Класичну паску готують із дріжджового тіста, вона виходить пишною, ароматною та солодкою.
Але є ще один не менш смачний варіант — сирна паска. Вона не потребує випікання, має ніжну кремову текстуру та насичений сирний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати сирну паску
Інгредієнти:
- сир сухий 5% – 300 г;
- шоколад білий – 100 г;
- вершки 33% – 50 г;
- кокосова стружка – 40 г;
- мигдаль (пластівці) смажений – 50 г;
- масло вершкове м'яке – 80 г;
- згущене молоко – 100 г;
- цукати манго – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Насамперед замочити цукати окропом, буквально на 5 хвилин, після чого нарізати.
2.Мигдаль подрібнити, якщо пластівці, то не потрібно.
3.Сир перетерти через сито.
4.Шоколад розтопити із вершками на водяній бані. А м'яке масло збити зі згущеним молоком до пишності.
5.Все змішати та викласти у форму, застелену плівкою у кілька разів. Зверху накрити плівкою та поставити в холодильник на ніч.
6.Коли паска повністю замерзне, знати плівку та подати до столу.