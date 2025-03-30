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Не лише з тіста: як приготувати сирну паску зі згущеним молоком та цукатами (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, на святковий стіл, із гарним оформленням
Смачна, на святковий стіл, із гарним оформленням. Фото instagram.com

Така паска робить стіл особливо красивим і радісним

Паска — це головна святкова випічка на Великдень, без якої не обходиться жоден великодній стіл. Класичну паску готують із дріжджового тіста, вона виходить пишною, ароматною та солодкою.

Але є ще один не менш смачний варіант — сирна паска. Вона не потребує випікання, має ніжну кремову текстуру та насичений сирний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати сирну паску

Інгредієнти:

  • сир сухий 5% – 300 г;
  • шоколад білий – 100 г;
  • вершки 33% – 50 г;
  • кокосова стружка – 40 г;
  • мигдаль (пластівці) смажений – 50 г;
  • масло вершкове м'яке – 80 г;
  • згущене молоко – 100 г;
  • цукати манго – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Насамперед замочити цукати окропом, буквально на 5 хвилин, після чого нарізати.

2.Мигдаль подрібнити, якщо пластівці, то не потрібно.

3.Сир перетерти через сито.

4.Шоколад розтопити із вершками на водяній бані. А м'яке масло збити зі згущеним молоком до пишності.

5.Все змішати та викласти у форму, застелену плівкою у кілька разів. Зверху накрити плівкою та поставити в холодильник на ніч.

6.Коли паска повністю замерзне, знати плівку та подати до столу.

Теги:
#Сир #Паска #Цукати #Готуємо вдома