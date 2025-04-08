Такий вінегрет ви точно не їли: який оригінальний інгредієнт до нього додати (відео)
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Готується легко та просто
З буряка можна приготувати чимало смачних і корисних страв — борщ, салати, запіканки, а ще, звісно, класичний вінегрет. Але чому б не додати до звичного рецепту трішки новизни? Наприклад, морську капусту — інгредієнт, багатий на йод і мінерали, що додасть салату пікантності та особливого смаку.
Вінегрет з морською капустою — це не тільки цікава варіація знайомої страви, а й справжня користь для організму. Спробуйте — і, можливо, такий варіант стане вашим новим фаворитом! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати вінегрет з морською капустою
Інгредієнти:
- варений буряк – 2 шт.;
- варена морква – 2 шт.;
- варена картопля – 4 шт.;
- огірки мариновані – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- морська капуста – 200 г;
- сіль та перець — за смаком;
- олія без запаху – 50 мл;
Спосіб приготування:
1.Відварити та нарізати кубиком усі овочі.
2.Цибулю та огірки мариновані також нарізати кубиком.
3.Додайте морську капусту, сіль і перець за смаком і заправити олією без запаху.