Укр

Такой винегрет вы точно не ели: какой оригинальный ингредиент к нему добавить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой салат с изюмом
Простой салат с изюмом. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

Из свеклы можно приготовить немало вкусных и полезных блюд – борщ, салаты, запеканки, а еще, конечно, классический винегрет. Но почему бы не добавить к привычному рецепту немного новизны? Например, морскую капусту — ингредиент, богатый йодом и минералами, что придаст салату пикантности и особый вкус.

Винегрет с морской капустой – это не только интересная вариация знакомого блюда, но и настоящая польза для организма. Попробуйте – и, возможно, такой вариант станет вашим новым фаворитом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить винегрет с морской капустой

Ингредиенты:

  • вареная свекла – 2 шт.;
  • вареная морковь – 2 шт.;
  • вареный картофель – 4 шт.;
  • огурцы маринованные – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морская капуста – 200 г;
  • соль и перец — по вкусу;
  • масло без запаха – 50 мл;

Способ приготовления:

1.Отварить и нарезать кубиком все овощи.

2.Лук и огурцы маринованные также порезать кубиком.

3.Добавьте морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправьте маслом без запаха.

Теги:
#Свекла #Винегрет #Готовим дома