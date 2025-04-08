Такой винегрет вы точно не ели: какой оригинальный ингредиент к нему добавить (видео)
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Готовится легко и просто
Из свеклы можно приготовить немало вкусных и полезных блюд – борщ, салаты, запеканки, а еще, конечно, классический винегрет. Но почему бы не добавить к привычному рецепту немного новизны? Например, морскую капусту — ингредиент, богатый йодом и минералами, что придаст салату пикантности и особый вкус.
Винегрет с морской капустой – это не только интересная вариация знакомого блюда, но и настоящая польза для организма. Попробуйте – и, возможно, такой вариант станет вашим новым фаворитом! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить винегрет с морской капустой
Ингредиенты:
- вареная свекла – 2 шт.;
- вареная морковь – 2 шт.;
- вареный картофель – 4 шт.;
- огурцы маринованные – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- морская капуста – 200 г;
- соль и перец — по вкусу;
- масло без запаха – 50 мл;
Способ приготовления:
1.Отварить и нарезать кубиком все овощи.
2.Лук и огурцы маринованные также порезать кубиком.
3.Добавьте морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправьте маслом без запаха.