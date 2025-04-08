Цей десерт точно здивує всіх: як приготувати шоколадні яйця на Великдень (відео)
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Апетитні солодощі на Великдень
На великодній стіл хочеться ставити щось не лише смачне, а й оригінальне. Ми ділились рецептом апетитного м’ясного пирога. Тепер розповімо, як приготувати цікавий десерт — шоколадні яйця.
Всередині цих тістечок — ніжний мус, а оболонка зроблена з шоколаду та смачних горішків. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком yummy.lera.
Інгредієнти:
- 10 г желатину
- 60 мл води
- 100 г шоколаду
- 60 мл молока
- 100 г крем-сиру
- 175 мл вершків 33%
- 20 г цукрової пудри ⠀
Для глазурі:
- 200 г шоколаду
- 40 мл олії
- 40 г смаженого арахісу
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хв. Після цього розтоплюємо його у мікрохвильовці або на водяній бані.
- Шоколад заливаємо гарячим желатином, додаємо гаряче молоко і все ретельно перемішуємо, щоб шоколад повністю розтанув. Додаємо крем-сир (він повинен бути кімнатної температури) і ретельно перемішуємо вінчиком або навіть пробиваємо блендером. Головне — добитись однорідної консистенції.
- Залишаємо мус холонути до кімнатної температури. Тим часом холодні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до легкого загущення.
- До мусової маси додаємо збиті вершки та перемішуємо вінчиком. Формочки яєць всередині протираємо серветкою, змоченою олією.
- Наповнюємо форми мусом та прибираємо у морозилку. Тримаємо там до повного замороження (1-2 години).
- Залишки мусу потім розтоплюємо. "Склеюємо" цим мусом замерзлі половинки яєць між собою і прибираємо у морозилку ще на 15 хвилин.
- Для глазурі шоколад змішуємо з олією. Розтоплюємо у мікрохвильовці (або на водяній бані).
- Коли шоколадна глазур стане однорідною, додаємо до неї подрібнені горішки. Перемішуємо та обвалюємо у глазурі яйця, наколовши їх на шпажку.
Коли глазур застигне, кладемо наші яйця на пергамент і прибираємо у холодильник для розмороження мусу. Після цього можна смакувати. Також ми ділились рецептом смачного салату до святкового столу.