Цей десерт точно здивує всіх: як приготувати шоколадні яйця на Великдень (відео)

Апетитні солодощі на Великдень

На великодній стіл хочеться ставити щось не лише смачне, а й оригінальне. Ми ділились рецептом апетитного м’ясного пирога. Тепер розповімо, як приготувати цікавий десерт — шоколадні яйця.

Всередині цих тістечок — ніжний мус, а оболонка зроблена з шоколаду та смачних горішків. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком yummy.lera.

Інгредієнти:

10 г желатину

60 мл води

100 г шоколаду

60 мл молока

100 г крем-сиру

175 мл вершків 33%

20 г цукрової пудри ⠀

Для глазурі:

200 г шоколаду

40 мл олії

40 г смаженого арахісу

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 15 хв. Після цього розтоплюємо його у мікрохвильовці або на водяній бані. Шоколад заливаємо гарячим желатином, додаємо гаряче молоко і все ретельно перемішуємо, щоб шоколад повністю розтанув. Додаємо крем-сир (він повинен бути кімнатної температури) і ретельно перемішуємо вінчиком або навіть пробиваємо блендером. Головне — добитись однорідної консистенції. Залишаємо мус холонути до кімнатної температури. Тим часом холодні вершки збиваємо міксером з цукровою пудрою до легкого загущення. До мусової маси додаємо збиті вершки та перемішуємо вінчиком. Формочки яєць всередині протираємо серветкою, змоченою олією. Наповнюємо форми мусом та прибираємо у морозилку. Тримаємо там до повного замороження (1-2 години). Залишки мусу потім розтоплюємо. "Склеюємо" цим мусом замерзлі половинки яєць між собою і прибираємо у морозилку ще на 15 хвилин. Для глазурі шоколад змішуємо з олією. Розтоплюємо у мікрохвильовці (або на водяній бані). Коли шоколадна глазур стане однорідною, додаємо до неї подрібнені горішки. Перемішуємо та обвалюємо у глазурі яйця, наколовши їх на шпажку.

Коли глазур застигне, кладемо наші яйця на пергамент і прибираємо у холодильник для розмороження мусу. Після цього можна смакувати. Також ми ділились рецептом смачного салату до святкового столу.