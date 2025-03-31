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Беремо вафлі і готуємо найлінивіший пиріг: нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт смачної страви
Чудовий рецепт смачної страви. Фото Катя Онча

Смачна і ситна страва, яка, до того ж, готується просто

Іноді хочеться урізноманітнити своє щоденне меню чимось оригінальним. Навіть апетитні відбивні можуть з часом набриднути. У такому випадку, вам сподобається наступний рецепт.

У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати найлінивіший пиріг. Для нього нічого не потрібно місити і розкочувати, вам лише знадобляться готові вафлі.

Інгредієнти:

  • 600 г курячого фаршу;
  • 150 г цибулі;
  • 150 г моркви;
  • приправа для курки і сіль до смаку;
  • 3 яйця;
  • 4 листа вафель;
  • 5 ст. л. сметани;
  • 100 г твердого сиру.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю з морквою потрібно почистити, а потім подрібнити у блендері. Подрібнені овочі потрібно додати до курячого фаршу.
  2. Вибити туди 2 яйця (одне залишити для заливки). Додати спеції та все ретельно перемішати.
  3. Після цього можна збирати пиріг. У форму для запікання викладаємо лист вафлі та змащуємо його фаршем.
  4. Зверху викладаємо ще один лист і так повторюємо шари. Останній лист вафлі не змащуємо фаршем, а заливаємо заливкою зі сметану, яйця та спецій.
  5. Відправляємо пиріг у розігріту до 180° духовку і випікаємо 40 хвилин. Тоді засипаємо сиром і ставимо ще на 3 хвилини.

Даємо пирогові повністю охолонути перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Фарш