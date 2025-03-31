Беремо вафлі і готуємо найлінивіший пиріг: нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)
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Смачна і ситна страва, яка, до того ж, готується просто
Іноді хочеться урізноманітнити своє щоденне меню чимось оригінальним. Навіть апетитні відбивні можуть з часом набриднути. У такому випадку, вам сподобається наступний рецепт.
У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати найлінивіший пиріг. Для нього нічого не потрібно місити і розкочувати, вам лише знадобляться готові вафлі.
Інгредієнти:
- 600 г курячого фаршу;
- 150 г цибулі;
- 150 г моркви;
- приправа для курки і сіль до смаку;
- 3 яйця;
- 4 листа вафель;
- 5 ст. л. сметани;
- 100 г твердого сиру.
Спосіб приготування:
- Цибулю з морквою потрібно почистити, а потім подрібнити у блендері. Подрібнені овочі потрібно додати до курячого фаршу.
- Вибити туди 2 яйця (одне залишити для заливки). Додати спеції та все ретельно перемішати.
- Після цього можна збирати пиріг. У форму для запікання викладаємо лист вафлі та змащуємо його фаршем.
- Зверху викладаємо ще один лист і так повторюємо шари. Останній лист вафлі не змащуємо фаршем, а заливаємо заливкою зі сметану, яйця та спецій.
- Відправляємо пиріг у розігріту до 180° духовку і випікаємо 40 хвилин. Тоді засипаємо сиром і ставимо ще на 3 хвилини.
Даємо пирогові повністю охолонути перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.