Беремо вафлі і готуємо найлінивіший пиріг: нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)

Смачна і ситна страва, яка, до того ж, готується просто

Іноді хочеться урізноманітнити своє щоденне меню чимось оригінальним. Навіть апетитні відбивні можуть з часом набриднути. У такому випадку, вам сподобається наступний рецепт.

У кулінарному блозі tsarlova_n розповіли, як приготувати найлінивіший пиріг. Для нього нічого не потрібно місити і розкочувати, вам лише знадобляться готові вафлі.

Інгредієнти:

600 г курячого фаршу;

150 г цибулі;

150 г моркви;

приправа для курки і сіль до смаку;

3 яйця;

4 листа вафель;

5 ст. л. сметани;

100 г твердого сиру.

Спосіб приготування:

Цибулю з морквою потрібно почистити, а потім подрібнити у блендері. Подрібнені овочі потрібно додати до курячого фаршу. Вибити туди 2 яйця (одне залишити для заливки). Додати спеції та все ретельно перемішати. Після цього можна збирати пиріг. У форму для запікання викладаємо лист вафлі та змащуємо його фаршем. Зверху викладаємо ще один лист і так повторюємо шари. Останній лист вафлі не змащуємо фаршем, а заливаємо заливкою зі сметану, яйця та спецій. Відправляємо пиріг у розігріту до 180° духовку і випікаємо 40 хвилин. Тоді засипаємо сиром і ставимо ще на 3 хвилини.

Даємо пирогові повністю охолонути перед тим, як нарізати. Також ми розповідали, як приготувати ситний український суп — затірку.