Цей салат має смак шашлику! Спробуйте — і він замінить вам всі обіди і вечері (відео)

Рецепт апетитного салату

Не обов’язково витрачати весь свій час, щоб їсти ситно і смачно. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер розповімо про оригінальний і яскравий салат.

Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк. За її словами, ця страва має смак шашлику. Поєднання просте і напрочуд вдале.

Інгредієнти:

Філе куряче -1 шт

Цибуля фіолетова — 1 шт

Морква сира — 1 шт

Петрушка, кріп — невеликий пучечок

Олія, яблучний оцет — до смаку

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Філе куряче відварюємо до готовності в підсоленій воді. Якщо є час, залишаємо його охолонути просто в бульйоні. Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими півкільцями. Моркву чистимо і натираємо на тертці. Зелень ретельно миємо та просушуємо паперовими рушниками. Дрібно кришимо її. М’ясо дістаємо з бульйону та нарізаємо. Викладаємо його в миску, де буде зручно замішувати салат. Додаємо цибулю, моркву та зелень. Все перемішуємо, солимо та перчимо. Заправляємо олією та оцтом і знову перемішуємо.

Салат виходить дуже смачним і ситним. Спробуйте його — і будете готувати на всі обіди та вечері. Також ми ділились рецептом смачних дерунів.