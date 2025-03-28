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Цей салат має смак шашлику! Спробуйте — і він замінить вам всі обіди і вечері (відео)

Автор
Марія Дума
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Дуже вдале поєднання смаків
Дуже вдале поєднання смаків. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Рецепт апетитного салату

Не обов’язково витрачати весь свій час, щоб їсти ситно і смачно. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер розповімо про оригінальний і яскравий салат.

Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк. За її словами, ця страва має смак шашлику. Поєднання просте і напрочуд вдале.

Інгредієнти:

  • Філе куряче -1 шт
  • Цибуля фіолетова — 1 шт
  • Морква сира — 1 шт
  • Петрушка, кріп — невеликий пучечок
  • Олія, яблучний оцет — до смаку
  • Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Філе куряче відварюємо до готовності в підсоленій воді. Якщо є час, залишаємо його охолонути просто в бульйоні.
  2. Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими півкільцями. Моркву чистимо і натираємо на тертці.
  3. Зелень ретельно миємо та просушуємо паперовими рушниками. Дрібно кришимо її.
  4. М’ясо дістаємо з бульйону та нарізаємо. Викладаємо його в миску, де буде зручно замішувати салат.
  5. Додаємо цибулю, моркву та зелень. Все перемішуємо, солимо та перчимо. Заправляємо олією та оцтом і знову перемішуємо.

Салат виходить дуже смачним і ситним. Спробуйте його — і будете готувати на всі обіди та вечері. Також ми ділились рецептом смачних дерунів.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Морква