Цей салат має смак шашлику! Спробуйте — і він замінить вам всі обіди і вечері (відео)
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Рецепт апетитного салату
Не обов’язково витрачати весь свій час, щоб їсти ситно і смачно. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер розповімо про оригінальний і яскравий салат.
Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Галина Сиротюк. За її словами, ця страва має смак шашлику. Поєднання просте і напрочуд вдале.
Інгредієнти:
- Філе куряче -1 шт
- Цибуля фіолетова — 1 шт
- Морква сира — 1 шт
- Петрушка, кріп — невеликий пучечок
- Олія, яблучний оцет — до смаку
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Філе куряче відварюємо до готовності в підсоленій воді. Якщо є час, залишаємо його охолонути просто в бульйоні.
- Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими півкільцями. Моркву чистимо і натираємо на тертці.
- Зелень ретельно миємо та просушуємо паперовими рушниками. Дрібно кришимо її.
- М’ясо дістаємо з бульйону та нарізаємо. Викладаємо його в миску, де буде зручно замішувати салат.
- Додаємо цибулю, моркву та зелень. Все перемішуємо, солимо та перчимо. Заправляємо олією та оцтом і знову перемішуємо.
Салат виходить дуже смачним і ситним. Спробуйте його — і будете готувати на всі обіди та вечері. Також ми ділились рецептом смачних дерунів.