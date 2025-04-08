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Этот десерт точно удивит всех: как приготовить шоколадные яйца на Пасху (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусного десерта
Рецепт вкусного десерта. Фото Скриншот из видео

Аппетитные сладости на Пасху

На пасхальный стол хочется ставить что-нибудь не только вкусное, но и оригинальное. Мы делились рецептом аппетитного мясного пирога. Теперь расскажем, как приготовить интересный десерт – шоколадные яйца.

Внутри этих пирожных – нежный мусс, а оболочка сделана из шоколада и вкусных орешков. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником yummy.lera.

Ингредиенты:

  • 10 г желатина
  • 60 мл воды
  • 100 г шоколада
  • 60 мл молока
  • 100 г крем-сыра
  • 175 мл сливок 33%
  • 20 г сахарной пудры ⠀

Для глазури:

  • 200 г шоколада
  • 40 мл масла
  • 40 г жареного арахиса

Способ приготовления:

  1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем его в микроволновке или на водяной бане.
  2. Шоколад заливаем горячим желатином, добавляем горячее молоко и все тщательно перемешиваем, чтобы шоколад полностью растаял. Добавляем крем-творог (он должен быть комнатной температуры) и тщательно перемешиваем венчиком или даже пробиваем блендером. Главное – добиться однородной консистенции.
  3. Оставляем мусс остыть до комнатной температуры. Тем временем холодные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой до легкого загущения.
  4. В муссовую массу добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком. Формочки яиц внутри протираем салфеткой, смоченной растительным маслом.
  5. Наполняем формы муссом и убираем в морозилку. Держим там до полной заморозки (1-2 часа).
  6. Остатки мусса затем растапливаем. "Склеиваем" этим муссом замерзшие половинки яиц между собой и убираем в морозилку еще на 15 минут.
  7. Для глазури шоколад смешиваем с растительным маслом. Растапливаем в микроволновке (или на водяной бане).
  8. Когда шоколадная глазурь станет однородной, добавляем к ней измельченные орешки. Перемешиваем и обваливаем в глазури яйца, наколов их на шпажку.

Когда глазурь застынет, кладем наши яйца на пергамент и убираем в холодильник для размораживания мусса. После этого можно смаковать. Также мы делились рецептом вкусного салата к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт #Пасха