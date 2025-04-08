Этот десерт точно удивит всех: как приготовить шоколадные яйца на Пасху (видео)
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Аппетитные сладости на Пасху
На пасхальный стол хочется ставить что-нибудь не только вкусное, но и оригинальное. Мы делились рецептом аппетитного мясного пирога. Теперь расскажем, как приготовить интересный десерт – шоколадные яйца.
Внутри этих пирожных – нежный мусс, а оболочка сделана из шоколада и вкусных орешков. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником yummy.lera.
Ингредиенты:
- 10 г желатина
- 60 мл воды
- 100 г шоколада
- 60 мл молока
- 100 г крем-сыра
- 175 мл сливок 33%
- 20 г сахарной пудры ⠀
Для глазури:
- 200 г шоколада
- 40 мл масла
- 40 г жареного арахиса
Способ приготовления:
- Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем его в микроволновке или на водяной бане.
- Шоколад заливаем горячим желатином, добавляем горячее молоко и все тщательно перемешиваем, чтобы шоколад полностью растаял. Добавляем крем-творог (он должен быть комнатной температуры) и тщательно перемешиваем венчиком или даже пробиваем блендером. Главное – добиться однородной консистенции.
- Оставляем мусс остыть до комнатной температуры. Тем временем холодные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой до легкого загущения.
- В муссовую массу добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком. Формочки яиц внутри протираем салфеткой, смоченной растительным маслом.
- Наполняем формы муссом и убираем в морозилку. Держим там до полной заморозки (1-2 часа).
- Остатки мусса затем растапливаем. "Склеиваем" этим муссом замерзшие половинки яиц между собой и убираем в морозилку еще на 15 минут.
- Для глазури шоколад смешиваем с растительным маслом. Растапливаем в микроволновке (или на водяной бане).
- Когда шоколадная глазурь станет однородной, добавляем к ней измельченные орешки. Перемешиваем и обваливаем в глазури яйца, наколов их на шпажку.
Когда глазурь застынет, кладем наши яйца на пергамент и убираем в холодильник для размораживания мусса. После этого можно смаковать. Также мы делились рецептом вкусного салата к праздничному столу.