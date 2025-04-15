Встигнете приготувати до вечері: такий пиріг з куркою сподобається усім близьким (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пиріг з картоплею та куркою у духовці обов'язково всім сподобається
Пироги бувають не лише солодкими, як от ніжний пиріг з суфле та малиною, але й дуже смачними у своїх солоних варіантах. Пиріг з куркою та картоплею — це ідеальний приклад такого поєднання.
М'ясо курки в ароматному тісті, з картоплею, що додає ніжності та ситності, — цей пиріг стане чудовим варіантом для обіду або вечері. Легкий у приготуванні, він поєднує в собі все необхідне для того, щоб задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати пиріг з картоплею та куркою
Інгредієнти:
- сметана 10% – 300 г;
- масло вершкове – 125 г;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- борошно – 400 г;
Інгредієнти для начинки:
- філе куряче – 350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля – 2-3 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, перець – за смаком;
- вода – 20 г;
- жовток – 1 шт. + вода 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1. Змішати сметану, розтоплене вершкове масло, сіль і соду.
2. Додати борошно, замісити тісто.
3. Відправити в холодильник.
4. М’ясо та овочі нарізати кубиком, додати сіль, перець і часник, ретельно перемішати.
5. Тісто розділити на дві частини. Більшу частину розкотити, викласти на форму для запікання.
6. Викласти начинку, накрити другою частиною тіста.
7. Скріпити краї, у центрі, зробити невеликий розріз, куди вилити трішки води.
8. Змастити жовтком.
9. Відправити в розігріту духовку на 45-50 хвилин за температури 180 градусів.