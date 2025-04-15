Встигнете приготувати до вечері: такий пиріг з куркою сподобається усім близьким (відео)

Пиріг з картоплею та куркою у духовці обов'язково всім сподобається

Пироги бувають не лише солодкими, як от ніжний пиріг з суфле та малиною, але й дуже смачними у своїх солоних варіантах. Пиріг з куркою та картоплею — це ідеальний приклад такого поєднання.

М'ясо курки в ароматному тісті, з картоплею, що додає ніжності та ситності, — цей пиріг стане чудовим варіантом для обіду або вечері. Легкий у приготуванні, він поєднує в собі все необхідне для того, щоб задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати пиріг з картоплею та куркою

Інгредієнти:

сметана 10% – 300 г;

масло вершкове – 125 г;

сіль – 0,5 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

борошно – 400 г;

Інгредієнти для начинки:

філе куряче – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 2-3 шт.;

часник – 1 зубчик;

сіль, перець – за смаком;

вода – 20 г;

жовток – 1 шт. + вода 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Змішати сметану, розтоплене вершкове масло, сіль і соду.

2. Додати борошно, замісити тісто.

3. Відправити в холодильник.

4. М’ясо та овочі нарізати кубиком, додати сіль, перець і часник, ретельно перемішати.

5. Тісто розділити на дві частини. Більшу частину розкотити, викласти на форму для запікання.

6. Викласти начинку, накрити другою частиною тіста.

7. Скріпити краї, у центрі, зробити невеликий розріз, куди вилити трішки води.

8. Змастити жовтком.

9. Відправити в розігріту духовку на 45-50 хвилин за температури 180 градусів.