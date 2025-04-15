Успеете приготовить к ужину: такой пирог с курицей понравится всем близким (видео)

Пирог с картофелем и курицей в духовке обязательно всем понравится

Пироги бывают не только сладкими, как, например, нежный пирог с суфле и малиной, но и очень вкусными в своих соленых вариантах. Пирог с курицей и картофелем – это идеальный пример такого сочетания.

Мясо курицы в ароматном тесте, с картофелем, придающим нежности и сытности, – этот пирог станет отличным вариантом для обеда или ужина. Легкий в приготовлении, он сочетает в себе все необходимое для того, чтобы удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить пирог с картофелем и курицей

Ингредиенты:

сметана 10% – 300 г;

масло сливочное – 125 г;

соль – 0,5 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

мука – 400 г;

Ингредиенты для начинки:

филе куриное – 350 г;

лук – 1 шт.;

картофель – 2-3 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец – по вкусу;

вода – 20 г;

желток – 1 шт. + вода 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Смешать сметану, растопленное сливочное масло, соль и соду.

2. Добавить муку, замесить тесто.

3. Отправить в холодильник.

4. Мясо и овощи порезать кубиком, добавить соль, перец и чеснок, кропотливо перемешать.

5. Тесто разделить на две части. Большую часть раскатать, выложить на форму для запекания.

6. Выложить начинку, накрыть второй частью теста.

7. Скрепить края в центре, сделать небольшой разрез, куда вылить немного воды.

8. Смазать желтком.

9. Отправить в разогретую духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.