Успеете приготовить к ужину: такой пирог с курицей понравится всем близким (видео)
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Пирог с картофелем и курицей в духовке обязательно всем понравится
Пироги бывают не только сладкими, как, например, нежный пирог с суфле и малиной, но и очень вкусными в своих соленых вариантах. Пирог с курицей и картофелем – это идеальный пример такого сочетания.
Мясо курицы в ароматном тесте, с картофелем, придающим нежности и сытности, – этот пирог станет отличным вариантом для обеда или ужина. Легкий в приготовлении, он сочетает в себе все необходимое для того, чтобы удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить пирог с картофелем и курицей
Ингредиенты:
- сметана 10% – 300 г;
- масло сливочное – 125 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- мука – 400 г;
Ингредиенты для начинки:
- филе куриное – 350 г;
- лук – 1 шт.;
- картофель – 2-3 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец – по вкусу;
- вода – 20 г;
- желток – 1 шт. + вода 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Смешать сметану, растопленное сливочное масло, соль и соду.
2. Добавить муку, замесить тесто.
3. Отправить в холодильник.
4. Мясо и овощи порезать кубиком, добавить соль, перец и чеснок, кропотливо перемешать.
5. Тесто разделить на две части. Большую часть раскатать, выложить на форму для запекания.
6. Выложить начинку, накрыть второй частью теста.
7. Скрепить края в центре, сделать небольшой разрез, куда вылить немного воды.
8. Смазать желтком.
9. Отправить в разогретую духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.