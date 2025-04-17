Впораєтеся за 30 хвилин: такі котлети у вершковому соусі виходять ніжними та соковитими (відео)

Універсальна страва на кожен день

У кожної господині є свій фірмовий рецепт котлет — хтось надає перевагу класичним з м’ясного фаршу, а хтось готує січені котлети з додаванням овочів, сиру чи навіть круп. Ця страва давно стала улюбленою в багатьох родинах завдяки простоті приготування і незмінному домашньому смаку.

А якщо звичні котлети доповнити ніжним вершковим соусом, вони набувають особливої соковитості й м’якості. Такий варіант чудово підходить для сімейного обіду чи вечері, адже поєднується з будь-яким гарніром і створює атмосферу справжнього домашнього затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати котлети у вершковому соусі

Інгредієнти:

Для фаршу:

фарш – 600 г (курячий, індичий або свиняче-яловичий);

яйце – 1 шт.;

крем-сир – 150 г;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

італійські трави – 2 ч. л.;

сіль, перець – за смаком;

Для соусу:

олія – 60 г;

борошно – 1 ст. л. (без гірки);

вершки 33% – 150 мл;

вода/бульйон – 250 мл;

соєвий соус – 60 мл;

гірчиця – 1 ст. л.;

петрушка;

Спосіб приготування:

1.З'єднати м'ясний фарш з усіма інгредієнтами для фаршу та ретельно перемішати. Додати крем-сир і ще раз добре вимісити, маса буде ніжна і трохи липка.

2.Змастити руки олією і сформувати невеликі котлетки.

3.Обсмажити котлетки на олії до золотистої скоринки (по 2-3 хвилини з кожного боку). Потім викласти на тарілку.

4.У тій же сковороді розтопити вершкове масло, додати борошно, швидко розмішати, влити бульйон, вершки, гірчицю і соєвий соус. Посолити та поперчити. Довести до легкого загущення. Викладіть в соус котлети, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 7-10 хвилин.