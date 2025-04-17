Впораєтеся за 30 хвилин: такі котлети у вершковому соусі виходять ніжними та соковитими (відео)
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Універсальна страва на кожен день
У кожної господині є свій фірмовий рецепт котлет — хтось надає перевагу класичним з м’ясного фаршу, а хтось готує січені котлети з додаванням овочів, сиру чи навіть круп. Ця страва давно стала улюбленою в багатьох родинах завдяки простоті приготування і незмінному домашньому смаку.
А якщо звичні котлети доповнити ніжним вершковим соусом, вони набувають особливої соковитості й м’якості. Такий варіант чудово підходить для сімейного обіду чи вечері, адже поєднується з будь-яким гарніром і створює атмосферу справжнього домашнього затишку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати котлети у вершковому соусі
Інгредієнти:
Для фаршу:
- фарш – 600 г (курячий, індичий або свиняче-яловичий);
- яйце – 1 шт.;
- крем-сир – 150 г;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- італійські трави – 2 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком;
Для соусу:
- олія – 60 г;
- борошно – 1 ст. л. (без гірки);
- вершки 33% – 150 мл;
- вода/бульйон – 250 мл;
- соєвий соус – 60 мл;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- петрушка;
Спосіб приготування:
1.З'єднати м'ясний фарш з усіма інгредієнтами для фаршу та ретельно перемішати. Додати крем-сир і ще раз добре вимісити, маса буде ніжна і трохи липка.
2.Змастити руки олією і сформувати невеликі котлетки.
3.Обсмажити котлетки на олії до золотистої скоринки (по 2-3 хвилини з кожного боку). Потім викласти на тарілку.
4.У тій же сковороді розтопити вершкове масло, додати борошно, швидко розмішати, влити бульйон, вершки, гірчицю і соєвий соус. Посолити та поперчити. Довести до легкого загущення. Викладіть в соус котлети, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 7-10 хвилин.