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Справитесь за 30 минут: такие котлеты в сливочном соусе получаются нежными и сочными (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочные, аппетитные, зажаренные, в нежном соусе
Сочные, аппетитные, зажаренные, в нежном соусе. Фото instagram.com

Универсальное блюдо на каждый день

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт котлет — кто предпочитает классические из мясного фарша, а кто готовит рубленые котлеты с добавлением овощей, сыра или даже круп. Это блюдо давно стало любимым во многих семьях благодаря простоте приготовления и неизменному домашнему вкусу.

А если привычные котлеты дополнить нежным сливочным соусом, они приобретают особую сочность и мягкость. Такой вариант отлично подходит для семейного обеда или ужина, ведь сочетается с любым гарниром и создает атмосферу настоящего домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить котлеты в сливочном соусе

Ингредиенты:

Для фарша:

  • фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свино-говяжий);
  • яйцо – 1 шт.;
  • крем-сыр – 150 г;
  • панировочные сухари – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • итальянские травы – 2 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Для соуса:

  • масло – 60 г;
  • мука – 1 ст. л. (без горки);
  • сливки 33% – 150 мл;
  • вода/бульон – 250 мл;
  • соевый соус – 60 мл;
  • горчица – 1 ст. л.;
  • петрушка;

Способ приготовления:

1.Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами фарша и тщательно перемешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить, масса будет нежная и немного липкая.

2.Смазать руки растительным маслом и сформировать небольшие котлетки.

3.Обжарить котлетки на масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить на тарелку.

4.В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загущения. Выложите в соус котлеты, накройте крышкой и тушите на слабом огне 7-10 минут.

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#Сливки #Котлеты #Готовим дома