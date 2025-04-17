Справитесь за 30 минут: такие котлеты в сливочном соусе получаются нежными и сочными (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Универсальное блюдо на каждый день
У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт котлет — кто предпочитает классические из мясного фарша, а кто готовит рубленые котлеты с добавлением овощей, сыра или даже круп. Это блюдо давно стало любимым во многих семьях благодаря простоте приготовления и неизменному домашнему вкусу.
А если привычные котлеты дополнить нежным сливочным соусом, они приобретают особую сочность и мягкость. Такой вариант отлично подходит для семейного обеда или ужина, ведь сочетается с любым гарниром и создает атмосферу настоящего домашнего уюта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить котлеты в сливочном соусе
Ингредиенты:
Для фарша:
- фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свино-говяжий);
- яйцо – 1 шт.;
- крем-сыр – 150 г;
- панировочные сухари – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- итальянские травы – 2 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Для соуса:
- масло – 60 г;
- мука – 1 ст. л. (без горки);
- сливки 33% – 150 мл;
- вода/бульон – 250 мл;
- соевый соус – 60 мл;
- горчица – 1 ст. л.;
- петрушка;
Способ приготовления:
1.Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами фарша и тщательно перемешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить, масса будет нежная и немного липкая.
2.Смазать руки растительным маслом и сформировать небольшие котлетки.
3.Обжарить котлетки на масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить на тарелку.
4.В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкого загущения. Выложите в соус котлеты, накройте крышкой и тушите на слабом огне 7-10 минут.