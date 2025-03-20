Виходять смачніші, ніж смажені: яким ще способом приготувати січені котлети (відео)

Просто знахідка

Рублені котлети — це швидка, смачна й улюблена багатьма страва, яку зазвичай готують на сковороді. Вони виручають тоді, коли потрібно нагодувати сім’ю ситно й без зайвого клопоту.

Та сьогодні ми пропонуємо трохи змінити звичний підхід і приготувати ці котлети в духовці — без зайвого жиру, але з тим самим насиченим смаком. А додавши до м’яса кукурудзу, помідори та сметану, ми отримаємо ще й цікаву текстуру й приємну соковитість. Запечені рублені котлети — це чудовий варіант для обіду чи вечері, коли хочеться чогось знайомого, але з новою подачею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати запечені рублені котлети

Інгредієнти:

500 г філе курки;

1 невеликий помідор;

1 яйце;

2 ст. л. консервованої кукурудзи;

1 ст. л. сметани;

сухий часник, копчена паприка, сіль;

40 г борошна;

100 г сиру;

Спосіб приготування:

1.До дрібно нарізаного філе курки додати нарізаний помідор, яйце, кукурудзу, сметану, сіль та спеції.

2.Перемішуємо до однорідності.

3.Викласти котлети ложкою на застелене пергаментом деко, зверху посипати тертим сиром.

4.Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.