Виходять смачніші, ніж смажені: яким ще способом приготувати січені котлети (відео)
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Просто знахідка
Рублені котлети — це швидка, смачна й улюблена багатьма страва, яку зазвичай готують на сковороді. Вони виручають тоді, коли потрібно нагодувати сім’ю ситно й без зайвого клопоту.
Та сьогодні ми пропонуємо трохи змінити звичний підхід і приготувати ці котлети в духовці — без зайвого жиру, але з тим самим насиченим смаком. А додавши до м’яса кукурудзу, помідори та сметану, ми отримаємо ще й цікаву текстуру й приємну соковитість. Запечені рублені котлети — це чудовий варіант для обіду чи вечері, коли хочеться чогось знайомого, але з новою подачею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати запечені рублені котлети
Інгредієнти:
- 500 г філе курки;
- 1 невеликий помідор;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. консервованої кукурудзи;
- 1 ст. л. сметани;
- сухий часник, копчена паприка, сіль;
- 40 г борошна;
- 100 г сиру;
Спосіб приготування:
1.До дрібно нарізаного філе курки додати нарізаний помідор, яйце, кукурудзу, сметану, сіль та спеції.
2.Перемішуємо до однорідності.
3.Викласти котлети ложкою на застелене пергаментом деко, зверху посипати тертим сиром.
4.Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.