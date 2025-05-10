Готуватимете хоч щодня: рецепт салату "Капрезе" з соусом песто (відео)

Впорається навіть кулінар-початківець

З помідорів можна приготувати безліч смачних страв — від соусів до запіканок, але один з найулюбленіших і найпростіших варіантів — це салат із помідорами та сметаною. Проте якщо хочеться чогось легшого й вишуканого, варто звернути увагу на салат "Капрезе" — класичну італійську страву з мінімумом інгредієнтів, але максимумом смаку.

Соковиті помідори, ніжна моцарела, свіжий базилік і кілька крапель оливкової олії — ідеальне поєднання для літнього перекусу або легкої закуски. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__vyacheslavna".

Як приготувати салат "Капрезе"

Інгредієнти:

помідори (чері або звичайні) – 2-3 шт.;

моцарела – 100 г;

соус песто – 1-2 ст. л.;

оливкова олія – до смаку;

сіль, перець – до смаку;

базилік – для подачі;

Спосіб приготування:

1.Нарізати помідори та моцарелу скибочками або половинками.

2.Викласти шарами або довільно.

3.Додати зверху соус песто, збризнути олією, приправити сіллю і перцем.

4.Можна посипати кунжутом або кедровими горіхами, прикрасити листям базиліка.