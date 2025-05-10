Будете готовить хоть ежедневно: рецепт салата "Капрезе" с соусом песто (видео)

Справится даже кулинар-новичок

Из помидоров можно приготовить множество вкусных блюд — от соусов до запеканок, но один из самых любимых и простых вариантов — это салат с помидорами и сметаной.

Сочные помидоры, нежная моцарелла, свежий базилик и несколько капель оливкового масла – идеальное сочетание для летнего перекуса или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".

Как приготовить салат "Капрезе"

Ингредиенты:

помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.;

моцарелла – 100 г;

соус "песто" – 1-2 ст. л.;

оливковое масло – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

базилик – для подачи;

Способ приготовления:

1.Нарезать помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.

2.Выложить слоями или произвольно.

3.Добавить сверху соус песто, сбрызнуть маслом, приправить солью и перцем.

4.Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсить листьями базилика.