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Будете готовить хоть ежедневно: рецепт салата "Капрезе" с соусом песто (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Итальянская классика на столе
Итальянская классика на столе. Фото instagram.com

Справится даже кулинар-новичок

Из помидоров можно приготовить множество вкусных блюд — от соусов до запеканок, но один из самых любимых и простых вариантов — это салат с помидорами и сметаной.

Сочные помидоры, нежная моцарелла, свежий базилик и несколько капель оливкового масла – идеальное сочетание для летнего перекуса или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".

Как приготовить салат "Капрезе"

Ингредиенты:

  • помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.;
  • моцарелла – 100 г;
  • соус "песто" – 1-2 ст. л.;
  • оливковое масло – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;
  • базилик – для подачи;

Способ приготовления:

1.Нарезать помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.

2.Выложить слоями или произвольно.

3.Добавить сверху соус песто, сбрызнуть маслом, приправить солью и перцем.

4.Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсить листьями базилика.

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#Салат #Готовим дома #Капрезе