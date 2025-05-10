Будете готовить хоть ежедневно: рецепт салата "Капрезе" с соусом песто (видео)
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Справится даже кулинар-новичок
Из помидоров можно приготовить множество вкусных блюд — от соусов до запеканок, но один из самых любимых и простых вариантов — это салат с помидорами и сметаной.
Сочные помидоры, нежная моцарелла, свежий базилик и несколько капель оливкового масла – идеальное сочетание для летнего перекуса или легкой закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__vyacheslavna".
Как приготовить салат "Капрезе"
Ингредиенты:
- помидоры (черри или обычные) – 2-3 шт.;
- моцарелла – 100 г;
- соус "песто" – 1-2 ст. л.;
- оливковое масло – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- базилик – для подачи;
Способ приготовления:
1.Нарезать помидоры и моцареллу ломтиками или половинками.
2.Выложить слоями или произвольно.
3.Добавить сверху соус песто, сбрызнуть маслом, приправить солью и перцем.
4.Можно посыпать кунжутом или кедровыми орехами, украсить листьями базилика.