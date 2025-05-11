Вафельний торт заграє новими барвами: що додати в десерт для яскравого смаку (відео)
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Чудовий рецепт приготування смачного десерту без випічки
Вафельний торт — це класика, знайома багатьом із дитинства. Легкий у приготуванні, солодкий і хрусткий, він часто з’являвся на святковому столі чи просто до чаю.
Наразі існує безліч варіацій цієї простої, але улюбленої страви — наприклад, вафельний торт із маком або згущеним молоком. А сьогодні ми розповімо, як приготувати ще один смачний варіант — класичний вафельний торт із простим кремом, який не потребує випікання, але дарує багато задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати вафельний торт "Снікерс"
Інгредієнти:
- вафельні коржі – 1 упаковка;
- згущене варене молоко – 1 банка (370 г);
- арахіс смажений – 150 г;
- арахісова паста – 200 г;
- шоколад чорний – 200 г;
- масло вершкове – 50 г;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.Арахіс перебити на крихту і додати до згущеного молока. Зверху посипати дрібкою солі для балансу смаку.
2.Шоколад розтопити на водяній бані з вершковим маслом: поставити воду на вогонь, довести до кипіння, зняти з вогню і вже тоді поставити зверху миску з шоколадом і маслом.
3.Перемазати торт: на нижній корж викласти половину арахісової пасти, накрити вафельним коржем, зверху знову згущене молоком з горіхами, накрити, зверху шоколад, накрити і так, поки не закінчиться крем.
4.Верхній корж має бути без нічого, бо зверху потрібно поставити дошку і вантаж, щоб торт став щільнішим.
5.Поставити торт в холодильник на 1-2 години. Далі покрити рештою шоколаду.