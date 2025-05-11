Вафельний торт заграє новими барвами: що додати в десерт для яскравого смаку (відео)

Чудовий рецепт приготування смачного десерту без випічки

Вафельний торт — це класика, знайома багатьом із дитинства. Легкий у приготуванні, солодкий і хрусткий, він часто з’являвся на святковому столі чи просто до чаю.

Наразі існує безліч варіацій цієї простої, але улюбленої страви — наприклад, вафельний торт із маком або згущеним молоком. А сьогодні ми розповімо, як приготувати ще один смачний варіант — класичний вафельний торт із простим кремом, який не потребує випікання, але дарує багато задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати вафельний торт "Снікерс"

Інгредієнти:

вафельні коржі – 1 упаковка;

згущене варене молоко – 1 банка (370 г);

арахіс смажений – 150 г;

арахісова паста – 200 г;

шоколад чорний – 200 г;

масло вершкове – 50 г;

сіль;

Спосіб приготування:

1.Арахіс перебити на крихту і додати до згущеного молока. Зверху посипати дрібкою солі для балансу смаку.

2.Шоколад розтопити на водяній бані з вершковим маслом: поставити воду на вогонь, довести до кипіння, зняти з вогню і вже тоді поставити зверху миску з шоколадом і маслом.

3.Перемазати торт: на нижній корж викласти половину арахісової пасти, накрити вафельним коржем, зверху знову згущене молоком з горіхами, накрити, зверху шоколад, накрити і так, поки не закінчиться крем.

4.Верхній корж має бути без нічого, бо зверху потрібно поставити дошку і вантаж, щоб торт став щільнішим.

5.Поставити торт в холодильник на 1-2 години. Далі покрити рештою шоколаду.