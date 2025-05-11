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Вафельный торт заиграет новыми красками: что добавить в десерт для яркого вкуса (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстрый, простой, на скорую руку, приготовит даже ребенок
Быстрый, простой, на скорую руку, приготовит даже ребенок. Фото instagram.com

Прекрасный рецепт приготовления вкусного десерта без выпечки

Вафельный торт – это классика, знакомая многим с детства. Легкий в приготовлении, сладкий и хрустящий, он часто появлялся на праздничном столе или просто к чаю.

Пока существует множество вариаций этого простого, но любимого блюда — например, вафельный торт с маком или сгущенкой. А сегодня мы расскажем, как приготовить еще один вкусный вариант – классический вафельный торт с простым кремом, который не нуждается в выпекании, но доставляет много удовольствия. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить вафельный торт "Сникерс"

Ингредиенты:

  • вафельные коржи – 1 упаковка;
  • сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г);
  • арахис жареный – 150 г;
  • арахисовая паста – 200 г;
  • шоколад черный – 200 г;
  • масло сливочное – 50 г;
  • соль;

Способ приготовления:

1.Арахис перебить на крошку и добавить к сгущенке. Сверху посыпать щепоткой соли для баланса вкуса.

2.Шоколад растопить на водяной бане со сливочным маслом: поставить воду на огонь, довести до кипения, снять с огня и уже тогда поставить сверху миску с шоколадом и маслом.

3.Перемазать торт: на нижний корж выложить половину арахисовой пасты, накрыть вафельным коржом, сверху снова сгущенное молоком с орехами, накрыть, сверху шоколад, накрыть и так, пока не закончится крем.

4.Верхний корж должен быть без крема, потому что сверху нужно поставить доску и груз, чтобы торт стал плотнее.

5.Поставить торт в холодильник на 1-2 часа. Дальше покрыть остальным шоколадом.

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#Торт #Вафли #Готовим дома