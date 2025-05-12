Ідеально до шашлику: закуска з огірків, чилі та часнику чудово розкриє смак м'яса (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеально подавати як закуску на святковий стіл, вони добре вписуються у будь-які посиденьки з друзями
Сезон шашликів уже відкрито — саме час вирушати на природу, розпалювати вогонь і готувати ароматне м’ясо на вугіллі. І це необов’язково мають бути лише класичні свинячі шматочки — чудовий шашлик виходить навіть із курячих сердечок. Але жоден пікнік не обходиться без смачних закусок!
Сьогодні пропонуємо приготувати пікантну закуску з огірків, чилі та часнику, яка ідеально доповнить м’ясо, додасть страві яскравості та легкої гостроти. Швидка, проста та напрочуд смачна — вона точно стане хітом поруч із шашликом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати закуску з огірків та чилі
Інгредієнти:
- огірки – 1 кг;
- кріп;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 1 ч. л. ;
- оцет яблучний – 1 ст. л.;
- часник – за бажанням;
- чилі;
Спосіб приготування:
1. Помити та порізати брусками огірки.
2. Додати порізану зелень, перець чилі, тертий часник, спеції, оцет, олію і перемішати.
3. Дати постояти 10 хвилин, але краще 4-6 годин і можна їсти.