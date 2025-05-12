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Ідеально до шашлику: закуска з огірків, чилі та часнику чудово розкриє смак м'яса (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Незрівнянно смачні, пікантні, хрусткі
Незрівнянно смачні, пікантні, хрусткі. Фото instagram.com

Ідеально подавати як закуску на святковий стіл, вони добре вписуються у будь-які посиденьки з друзями

Сезон шашликів уже відкрито — саме час вирушати на природу, розпалювати вогонь і готувати ароматне м’ясо на вугіллі. І це необов’язково мають бути лише класичні свинячі шматочки — чудовий шашлик виходить навіть із курячих сердечок. Але жоден пікнік не обходиться без смачних закусок!

Сьогодні пропонуємо приготувати пікантну закуску з огірків, чилі та часнику, яка ідеально доповнить м’ясо, додасть страві яскравості та легкої гостроти. Швидка, проста та напрочуд смачна — вона точно стане хітом поруч із шашликом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати закуску з огірків та чилі

Інгредієнти:

  • огірки – 1 кг;
  • кріп;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 1 ч. л. ;
  • оцет яблучний – 1 ст. л.;
  • часник – за бажанням;
  • чилі;

Спосіб приготування:

1. Помити та порізати брусками огірки.

2. Додати порізану зелень, перець чилі, тертий часник, спеції, оцет, олію і перемішати.

3. Дати постояти 10 хвилин, але краще 4-6 годин і можна їсти.

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#Закуска #Огірки #Готуємо вдома