Идеально к шашлыку: закуска из огурцов, чили и чеснока отлично раскроет вкус мяса (видео)
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Идеально подавать в качестве закуски на праздничный стол, они хорошо вписываются в любые посиделки с друзьями
Сезон шашлыков уже открыт – самое время отправляться на природу, разжигать огонь и готовить ароматное мясо на углях. И это необязательно должны быть только классические свиные кусочки — отличный шашлык выходит даже из куриных сердечек. Но ни один пикник не обходится без вкусных закусок!
Сегодня предлагаем приготовить пикантную закуску из огурцов, чили и чеснока, которая идеально дополнит мясо, придаст яркости и легкой остроте. Быстрая, простая и удивительно вкусная — она точно станет хитом рядом с шашлыком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить закуску из огурцов и чили
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- укроп;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л. ;
- уксус яблочный – 1 ст. л.;
- чеснок – по желанию;
- чили;
Способ приготовления:
1. Помыть и порезать огурцы брусками.
2. Добавить порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, растительное масло и перемешать.
3. Дать постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.