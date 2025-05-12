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Идеально к шашлыку: закуска из огурцов, чили и чеснока отлично раскроет вкус мяса (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Бесподобно вкусные, пикантные, хрустящие
Бесподобно вкусные, пикантные, хрустящие. Фото instagram.com

Идеально подавать в качестве закуски на праздничный стол, они хорошо вписываются в любые посиделки с друзьями

Сезон шашлыков уже открыт – самое время отправляться на природу, разжигать огонь и готовить ароматное мясо на углях. И это необязательно должны быть только классические свиные кусочки — отличный шашлык выходит даже из куриных сердечек. Но ни один пикник не обходится без вкусных закусок!

Сегодня предлагаем приготовить пикантную закуску из огурцов, чили и чеснока, которая идеально дополнит мясо, придаст яркости и легкой остроте. Быстрая, простая и удивительно вкусная — она точно станет хитом рядом с шашлыком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить закуску из огурцов и чили

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг;
  • укроп;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л. ;
  • уксус яблочный – 1 ст. л.;
  • чеснок – по желанию;
  • чили;

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать огурцы брусками.

2. Добавить порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, растительное масло и перемешать.

3. Дать постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.

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#Закуска #Огурцы #Готовим дома