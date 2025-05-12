Идеально к шашлыку: закуска из огурцов, чили и чеснока отлично раскроет вкус мяса (видео)

Идеально подавать в качестве закуски на праздничный стол, они хорошо вписываются в любые посиделки с друзьями

Сезон шашлыков уже открыт – самое время отправляться на природу, разжигать огонь и готовить ароматное мясо на углях. И это необязательно должны быть только классические свиные кусочки — отличный шашлык выходит даже из куриных сердечек. Но ни один пикник не обходится без вкусных закусок!

Сегодня предлагаем приготовить пикантную закуску из огурцов, чили и чеснока, которая идеально дополнит мясо, придаст яркости и легкой остроте. Быстрая, простая и удивительно вкусная — она точно станет хитом рядом с шашлыком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить закуску из огурцов и чили

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

укроп;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л. ;

уксус яблочный – 1 ст. л.;

чеснок – по желанию;

чили;

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать огурцы брусками.

2. Добавить порезанную зелень, перец чили, тертый чеснок, специи, уксус, растительное масло и перемешать.

3. Дать постоять 10 минут, но лучше 4-6 часов и можно есть.