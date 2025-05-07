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Не свининою єдиною: як приготувати шашлик з курячих сердечок (відео)

Автор
Марія Швець
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Незвичайні та дуже смачні, легко готувати вдома
Незвичайні та дуже смачні, легко готувати вдома. Фото instagram.com

Апетитний шашлик із курячих сердець займає мінімум часу

Попри те, що курячі сердечка — субпродукт, який подобається не всім, їх цінують за насичений смак, високу поживність і доступність. Їх можна смачно потушкувати в ароматній підливі з овочами чи сметаною, додати до жульєну або приготувати з ними ситний плов.

А от сьогодні ми пропонуємо дещо незвичний і водночас простий спосіб — приготувати шашлик із курячих сердечок. Такий варіант чудово підійде для пікніка або домашнього гриля й приємно здивує вас своєю ніжністю, легким димком і апетитним виглядом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати шашлик з курячих сердечок

Інгредієнти:

  • курячі серця;
  • сіль/перець;
  • лимонний сік;

Інгредієнти для соусу:

  • йогурт;
  • кріп;
  • лимонний сік;
  • часник;
  • сіль/перець;

Спосіб приготування:

1.Серця посолити, поперчити до смаку.

2.Нанизати на шпажки.

3.Смажити на грилі чи в аерогрилі.

4.В кінці полити лимонним соком.

5.Подавати з йогуртовим соусом.

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#Курка #Шашлик #Готуємо вдома