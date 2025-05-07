Не свининою єдиною: як приготувати шашлик з курячих сердечок (відео)
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Апетитний шашлик із курячих сердець займає мінімум часу
Попри те, що курячі сердечка — субпродукт, який подобається не всім, їх цінують за насичений смак, високу поживність і доступність. Їх можна смачно потушкувати в ароматній підливі з овочами чи сметаною, додати до жульєну або приготувати з ними ситний плов.
А от сьогодні ми пропонуємо дещо незвичний і водночас простий спосіб — приготувати шашлик із курячих сердечок. Такий варіант чудово підійде для пікніка або домашнього гриля й приємно здивує вас своєю ніжністю, легким димком і апетитним виглядом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати шашлик з курячих сердечок
Інгредієнти:
- курячі серця;
- сіль/перець;
- лимонний сік;
Інгредієнти для соусу:
- йогурт;
- кріп;
- лимонний сік;
- часник;
- сіль/перець;
Спосіб приготування:
1.Серця посолити, поперчити до смаку.
2.Нанизати на шпажки.
3.Смажити на грилі чи в аерогрилі.
4.В кінці полити лимонним соком.
5.Подавати з йогуртовим соусом.