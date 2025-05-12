Сухим не буде: як запекти хек у духовці у смачній підливці (відео)
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Легка страва для повсякденного меню
Хек — доступна й універсальна риба, яку можна приготувати різними способами: посмажити на сковороді, потушкувати з овочами чи додати до супу. Та якщо хочеться зберегти максимум користі й отримати ніжну текстуру без зайвого жиру, найкращим вибором стане хек, запечений у духовці.
Такий спосіб приготування дозволяє розкрити природний смак риби, зробити її соковитою та ароматною, особливо якщо доповнити спеціями, овочами або легким соусом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати хек у духовці
Інгредієнти:
- хек – 1 кг (заморожений);
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль;
Інгредієнти для маринаду:
- сметана – 100 г;
- майонез – 50 г;
- гірчиця в зернах – 50 г;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- цибуля – 1 шт. (терта);
- сіль;
- копчена паприка;
Спосіб приготування:
1. Змішати все для маринаду.
2. Залити рибу, перемішати.
3. Накрити та залишити маринуватися.
4. Обсмажити цибулю та моркву, додати сіль і викласти на дно форми.
5. На овочі викласти мариновану рибу.
6. Полити рештою соусу.
7. Накрити змоченим пергаментом і запікати 30 хвилин за температури 200 градусів.