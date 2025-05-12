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Сухим не буде: як запекти хек у духовці у смачній підливці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Просто та смачно, для сімейного обіду чи вечері
Просто та смачно, для сімейного обіду чи вечері. Фото instagram.com

Легка страва для повсякденного меню

Хек — доступна й універсальна риба, яку можна приготувати різними способами: посмажити на сковороді, потушкувати з овочами чи додати до супу. Та якщо хочеться зберегти максимум користі й отримати ніжну текстуру без зайвого жиру, найкращим вибором стане хек, запечений у духовці.

Такий спосіб приготування дозволяє розкрити природний смак риби, зробити її соковитою та ароматною, особливо якщо доповнити спеціями, овочами або легким соусом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати хек у духовці

Інгредієнти:

  • хек – 1 кг (заморожений);
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль;

Інгредієнти для маринаду:

  • сметана – 100 г;
  • майонез – 50 г;
  • гірчиця в зернах – 50 г;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • цибуля – 1 шт. (терта);
  • сіль;
  • копчена паприка;

Спосіб приготування:

1. Змішати все для маринаду.

2. Залити рибу, перемішати.

3. Накрити та залишити маринуватися.

4. Обсмажити цибулю та моркву, додати сіль і викласти на дно форми.

5. На овочі викласти мариновану рибу.

6. Полити рештою соусу.

7. Накрити змоченим пергаментом і запікати 30 хвилин за температури 200 градусів.

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#Риба #Хек #Готуємо вдома