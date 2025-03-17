Нереально смачна страва з найдешевшої рибки: чудовий рецепт на кожен день (відео)

Рецепт дуже простий, а рибка — неперевершена

Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом дуже смачного запеченого хека.

Ідеєю смачного обіду або вечері поділились у кулінарному блозі bude_smachno_razom. Хек (або інша біла риба) тушкується у духовці в смачному соусі та овочами. Таку рибку їстимуть навіть ті, хто каже, що не любить рибу.

Інгредієнти:

риба хек — 700 г

цибуля — 1 шт

морква — 1 шт

олія для смаження

Для соусу:

сметана — 4 ст. л.

майонез — 2 ст. л.

соєвий соус — 50 мл

гірчиця в зернах — 1 ст. л.

часник — 2 зубчика

приправа для риби — 1 ст. л.

коріандр — ¼ ч. л.

копчена паприка -1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Рибу почистіть та наріжте порційними шматками. Відкладіть на деякий час. Тим часом чистимо моркву і цибулю. Моркву потрібно натерти на тертці, а цибулю нарізати півкільцями. Обсмажувати все разом 4-5 хвилин до золотистого кольору. В мисочку відправляємо сметану, додаємо гірчицю, майонез та соєвий соус. Насипаємо приправи до риби, спеції та натираємо часник, перемішуємо. Викладаємо у соус рибу та перемішуємо, щоб всі шматочки покрились соусом. Залишаємо мінімум на 30 хвилин. На дно форми для запікання викладаємо смажену моркву з цибулею. Викладаємо наступним шаром замариновану рибку, поливаємо зверху соусом. Запікайте всю страву у розігрітій до 180°C духовці. Перші 35 хвилин запікаємо під кришкою, після цього знімаємо кришку та готуємо ще 10 хвилин.

До такої рибки підійде будь-який гарнір. До речі, ми розповідали, як приготувати особливо ніжну його версію.