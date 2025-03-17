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Нереально смачна страва з найдешевшої рибки: чудовий рецепт на кожен день (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей спосіб приготування робить рибку фантастично смачною
Цей спосіб приготування робить рибку фантастично смачною. Фото Скриншот з відео

Рецепт дуже простий, а рибка — неперевершена

Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом дуже смачного запеченого хека.

Ідеєю смачного обіду або вечері поділились у кулінарному блозі bude_smachno_razom. Хек (або інша біла риба) тушкується у духовці в смачному соусі та овочами. Таку рибку їстимуть навіть ті, хто каже, що не любить рибу.

Інгредієнти:

  • риба хек — 700 г
  • цибуля — 1 шт
  • морква — 1 шт
  • олія для смаження

Для соусу:

  • сметана — 4 ст. л.
  • майонез — 2 ст. л.
  • соєвий соус — 50 мл
  • гірчиця в зернах — 1 ст. л.
  • часник — 2 зубчика
  • приправа для риби — 1 ст. л.
  • коріандр — ¼ ч. л.
  • копчена паприка -1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу почистіть та наріжте порційними шматками. Відкладіть на деякий час.
  2. Тим часом чистимо моркву і цибулю. Моркву потрібно натерти на тертці, а цибулю нарізати півкільцями. Обсмажувати все разом 4-5 хвилин до золотистого кольору.
  3. В мисочку відправляємо сметану, додаємо гірчицю, майонез та соєвий соус. Насипаємо приправи до риби, спеції та натираємо часник, перемішуємо.
  4. Викладаємо у соус рибу та перемішуємо, щоб всі шматочки покрились соусом. Залишаємо мінімум на 30 хвилин.
  5. На дно форми для запікання викладаємо смажену моркву з цибулею. Викладаємо наступним шаром замариновану рибку, поливаємо зверху соусом.
  6. Запікайте всю страву у розігрітій до 180°C духовці. Перші 35 хвилин запікаємо під кришкою, після цього знімаємо кришку та готуємо ще 10 хвилин.

До такої рибки підійде будь-який гарнір. До речі, ми розповідали, як приготувати особливо ніжну його версію.

Теги:
#Рецепт #Риба #Овочі #Соус