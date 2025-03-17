Нереально смачна страва з найдешевшої рибки: чудовий рецепт на кожен день (відео)
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Рецепт дуже простий, а рибка — неперевершена
Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом дуже смачного запеченого хека.
Ідеєю смачного обіду або вечері поділились у кулінарному блозі bude_smachno_razom. Хек (або інша біла риба) тушкується у духовці в смачному соусі та овочами. Таку рибку їстимуть навіть ті, хто каже, що не любить рибу.
Інгредієнти:
- риба хек — 700 г
- цибуля — 1 шт
- морква — 1 шт
- олія для смаження
Для соусу:
- сметана — 4 ст. л.
- майонез — 2 ст. л.
- соєвий соус — 50 мл
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.
- часник — 2 зубчика
- приправа для риби — 1 ст. л.
- коріандр — ¼ ч. л.
- копчена паприка -1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Рибу почистіть та наріжте порційними шматками. Відкладіть на деякий час.
- Тим часом чистимо моркву і цибулю. Моркву потрібно натерти на тертці, а цибулю нарізати півкільцями. Обсмажувати все разом 4-5 хвилин до золотистого кольору.
- В мисочку відправляємо сметану, додаємо гірчицю, майонез та соєвий соус. Насипаємо приправи до риби, спеції та натираємо часник, перемішуємо.
- Викладаємо у соус рибу та перемішуємо, щоб всі шматочки покрились соусом. Залишаємо мінімум на 30 хвилин.
- На дно форми для запікання викладаємо смажену моркву з цибулею. Викладаємо наступним шаром замариновану рибку, поливаємо зверху соусом.
- Запікайте всю страву у розігрітій до 180°C духовці. Перші 35 хвилин запікаємо під кришкою, після цього знімаємо кришку та готуємо ще 10 хвилин.
До такої рибки підійде будь-який гарнір. До речі, ми розповідали, як приготувати особливо ніжну його версію.