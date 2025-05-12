Сухим не будет: как запечь хек в духовке во вкусном соусе (видео)
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Легкое блюдо для повседневного меню
Хек – доступная и универсальная рыба, которую можно приготовить разными способами: пожарить на сковороде, потушить с овощами или добавить в суп. Но если хочется сберечь максимум пользы и получить нежную текстуру без лишнего жира, лучшим выбором станет хек, запеченный в духовке.
Такой способ приготовления позволяет раскрыть естественный вкус рыбы, сделать ее сочной и ароматной, особенно, если дополнить специями, овощами или легким соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить хек в духовке
Ингредиенты:
- хек – 1 кг (замороженный);
- морковь – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- соль;
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 г;
- майонез – 50 г;
- горчица в зернах – 50 г;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- лук – 1 шт. (тертая);
- соль;
- копченая паприка;
Способ приготовления:
1. Смешать все для маринада.
2. Залить рыбу, перемешать.
3. Накрыть и оставить мариноваться.
4. Обжарить лук и морковь, добавить соль и выложить на дно формы.
5. На овощи выложить маринованную рыбу.
6. Полить оставшимся соусом.
7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.