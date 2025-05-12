Сухим не будет: как запечь хек в духовке во вкусном соусе (видео)

Легкое блюдо для повседневного меню

Хек – доступная и универсальная рыба, которую можно приготовить разными способами: пожарить на сковороде, потушить с овощами или добавить в суп. Но если хочется сберечь максимум пользы и получить нежную текстуру без лишнего жира, лучшим выбором станет хек, запеченный в духовке.

Такой способ приготовления позволяет раскрыть естественный вкус рыбы, сделать ее сочной и ароматной, особенно, если дополнить специями, овощами или легким соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить хек в духовке

Ингредиенты:

хек – 1 кг (замороженный);

морковь – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

соль;

Ингредиенты для маринада:

сметана – 100 г;

майонез – 50 г;

горчица в зернах – 50 г;

соевый соус – 2 ст. л.;

лук – 1 шт. (тертая);

соль;

копченая паприка;

Способ приготовления:

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу, перемешать.

3. Накрыть и оставить мариноваться.

4. Обжарить лук и морковь, добавить соль и выложить на дно формы.

5. На овощи выложить маринованную рыбу.

6. Полить оставшимся соусом.

7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.