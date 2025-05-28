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Вийде ще смачнішим, аніж на мінералці: у чому ще замаринувати шашлик (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковитий та ароматний, найкращий на пікніку
Соковитий та ароматний, найкращий на пікніку. Фото instagram.com

Завдяки тому, що м'ясо маринується в соку, воно стає невимовно ніжним, насиченим, смачним

Сезон шашликів у самому розпалі, і це чудова нагода зібратись із друзями чи родиною на природі. Способів маринування м’яса існує безліч: від класичних — з цибулею та оцтом, до більш незвичних — у пиві, кефірі чи мінералці.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один перевірений та дуже смачний варіант — маринад на основі томатного соку. Такий маринад додає м’ясу приємної кислинки, соковитості та апетитного кольору. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".

Як замаринувати шашлик у томатному соку

Інгредієнти:

  • Свинина, задня частина або ошийок, – 1,5 кг;
  • Цибуля – 2 шт.;
  • Перець духмяний мелений – 2 ч. л.;
  • Паприка – 1 ст. л.;
  • Базилік – 2 ч. л.;
  • Сіль – 2 ст. л.;
  • Орегано – 2 ч. л.;
  • Олія соняшникова – 2 ст. л.;
  • Сік томатний – 300 мл;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо великими шматками.

2.Додати спеції, нарізати цибулю півкільцями, влити олію, перемішати та залити томатним соком.

3.Накрити харчовою плівкою та маринувати м’ясо від 3 до 24 годин.

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#Шашлик #Маринад #Готуємо вдома