Вийде ще смачнішим, аніж на мінералці: у чому ще замаринувати шашлик (відео)

Завдяки тому, що м'ясо маринується в соку, воно стає невимовно ніжним, насиченим, смачним

Сезон шашликів у самому розпалі, і це чудова нагода зібратись із друзями чи родиною на природі. Способів маринування м’яса існує безліч: від класичних — з цибулею та оцтом, до більш незвичних — у пиві, кефірі чи мінералці.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один перевірений та дуже смачний варіант — маринад на основі томатного соку. Такий маринад додає м’ясу приємної кислинки, соковитості та апетитного кольору. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".

Як замаринувати шашлик у томатному соку

Інгредієнти:

Свинина, задня частина або ошийок, – 1,5 кг;

Цибуля – 2 шт.;

Перець духмяний мелений – 2 ч. л.;

Паприка – 1 ст. л.;

Базилік – 2 ч. л.;

Сіль – 2 ст. л.;

Орегано – 2 ч. л.;

Олія соняшникова – 2 ст. л.;

Сік томатний – 300 мл;

Спосіб приготування:

1.Нарізати м’ясо великими шматками.

2.Додати спеції, нарізати цибулю півкільцями, влити олію, перемішати та залити томатним соком.

3.Накрити харчовою плівкою та маринувати м’ясо від 3 до 24 годин.