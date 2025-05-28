Вийде ще смачнішим, аніж на мінералці: у чому ще замаринувати шашлик (відео)
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Завдяки тому, що м'ясо маринується в соку, воно стає невимовно ніжним, насиченим, смачним
Сезон шашликів у самому розпалі, і це чудова нагода зібратись із друзями чи родиною на природі. Способів маринування м’яса існує безліч: від класичних — з цибулею та оцтом, до більш незвичних — у пиві, кефірі чи мінералці.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ще один перевірений та дуже смачний варіант — маринад на основі томатного соку. Такий маринад додає м’ясу приємної кислинки, соковитості та апетитного кольору. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kubfood".
Як замаринувати шашлик у томатному соку
Інгредієнти:
- Свинина, задня частина або ошийок, – 1,5 кг;
- Цибуля – 2 шт.;
- Перець духмяний мелений – 2 ч. л.;
- Паприка – 1 ст. л.;
- Базилік – 2 ч. л.;
- Сіль – 2 ст. л.;
- Орегано – 2 ч. л.;
- Олія соняшникова – 2 ст. л.;
- Сік томатний – 300 мл;
Спосіб приготування:
1.Нарізати м’ясо великими шматками.
2.Додати спеції, нарізати цибулю півкільцями, влити олію, перемішати та залити томатним соком.
3.Накрити харчовою плівкою та маринувати м’ясо від 3 до 24 годин.