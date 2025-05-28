Выйдет еще вкуснее, чем на минералке: в чем еще замариновать шашлык (видео)

Благодаря тому, что мясо маринуется в соке, оно становится невероятно нежным, насыщенным, вкусным

Сезон шашлыков в самом разгаре, и это прекрасная возможность собраться с друзьями или семьей на природе. Способов маринования мяса существует множество: от классических – с луком и уксусом, до более необычных – в пиве, кефире или минералке.

Но сегодня мы предлагаем попробовать еще один проверенный и вкусный вариант – маринад на основе томатного сока. Такой маринад придает мясу приятную кислинку, сочность и аппетитный цвет. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kubfood".

Как замариновать шашлык в томатном соке

Ингредиенты:

Свинина, задняя часть или ошеек – 1,5 кг;

Лук – 2 шт.;

Перец душистый молотый – 2 ч. л.;

Паприка – 1 ст. л.;

Базилик – 2 ч. л.;

Соль – 2 ст. л.;

Орегано – 2 ч. л.;

Масло подсолнечное – 2 ст. л.;

Сок томатный – 300 мл;

Способ приготовления:

1.Нарезать мясо большими кусками.

2.Добавить специи, нарезать лук полукольцами, влить масло, перемешать и залить томатным соком.

3.Накрыть пищевой пленкой и мариновать мясо от 3 до 24 часов.