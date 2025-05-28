Выйдет еще вкуснее, чем на минералке: в чем еще замариновать шашлык (видео)
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Благодаря тому, что мясо маринуется в соке, оно становится невероятно нежным, насыщенным, вкусным
Сезон шашлыков в самом разгаре, и это прекрасная возможность собраться с друзьями или семьей на природе. Способов маринования мяса существует множество: от классических – с луком и уксусом, до более необычных – в пиве, кефире или минералке.
Но сегодня мы предлагаем попробовать еще один проверенный и вкусный вариант – маринад на основе томатного сока. Такой маринад придает мясу приятную кислинку, сочность и аппетитный цвет. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kubfood".
Как замариновать шашлык в томатном соке
Ингредиенты:
- Свинина, задняя часть или ошеек – 1,5 кг;
- Лук – 2 шт.;
- Перец душистый молотый – 2 ч. л.;
- Паприка – 1 ст. л.;
- Базилик – 2 ч. л.;
- Соль – 2 ст. л.;
- Орегано – 2 ч. л.;
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.;
- Сок томатный – 300 мл;
Способ приготовления:
1.Нарезать мясо большими кусками.
2.Добавить специи, нарезать лук полукольцами, влить масло, перемешать и залить томатным соком.
3.Накрыть пищевой пленкой и мариновать мясо от 3 до 24 часов.