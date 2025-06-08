Приготуйте найтрендовішу випічку літа: рецепт хрусткої галети з полуницею (відео)

Тісто галети тоненьке, хрумке

Сезон полуниці нарешті розпочався, і ця соковита, ароматна ягода з’явилася на прилавках у всій своїй красі. Полуницю хочеться їсти просто жменями, та окрім цього, вона чудово пасує до різноманітних десертів — від легких десертів до пирогів.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати галету з полуницею — ніжний відкритий пиріг з хрустким тістом і солодкою ягідною начинкою, який вразить вас простотою приготування та домашнім затишком у кожному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати галету з полуницею

Інгредієнти для тіста:

борошно – 230 г;

вершкове масло – 100 г;

цукор – 30 г;

сметана 20 % – 80 г;

жовток – 1 шт.;

ванільний цукор – 1 пакетик;

розпушувач – 1 ч. л.;

щіпка солі;

Інгредієнти для начинки:

сир брикетний – 150 г;

цукор – 3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

білок яйця – 30 г;

молоко – 20 г;

Додаткові інгредієнти:

полуниця – 300-400 г

жовток + молоко – для змащування

мигдальні пелюстки – для посипки

Спосіб приготування:

1. Замісити тісто: усі інгредієнти змішати, сформувати кулю.

2. Загорнути у плівку і покласти в холодильник мінімум на годину (або на ніч).

3. Начинку приготувати заздалегідь: сир, молоко, білок, цукор збити до однорідності, тримати в холодильнику.

4. Розкотити тісто, викласти начинку, зверху полуницю, трохи цукру, загорнути краї.

5. Змастити краєчки яйцем з молоком, щедро посипати мигдалем.

6. Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин (дивіться по духовці).