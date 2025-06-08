Приготуйте найтрендовішу випічку літа: рецепт хрусткої галети з полуницею (відео)
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Тісто галети тоненьке, хрумке
Сезон полуниці нарешті розпочався, і ця соковита, ароматна ягода з’явилася на прилавках у всій своїй красі. Полуницю хочеться їсти просто жменями, та окрім цього, вона чудово пасує до різноманітних десертів — від легких десертів до пирогів.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати галету з полуницею — ніжний відкритий пиріг з хрустким тістом і солодкою ягідною начинкою, який вразить вас простотою приготування та домашнім затишком у кожному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".
Як приготувати галету з полуницею
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 230 г;
- вершкове масло – 100 г;
- цукор – 30 г;
- сметана 20 % – 80 г;
- жовток – 1 шт.;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- щіпка солі;
Інгредієнти для начинки:
- сир брикетний – 150 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- білок яйця – 30 г;
- молоко – 20 г;
Додаткові інгредієнти:
- полуниця – 300-400 г
- жовток + молоко – для змащування
- мигдальні пелюстки – для посипки
Спосіб приготування:
1. Замісити тісто: усі інгредієнти змішати, сформувати кулю.
2. Загорнути у плівку і покласти в холодильник мінімум на годину (або на ніч).
3. Начинку приготувати заздалегідь: сир, молоко, білок, цукор збити до однорідності, тримати в холодильнику.
4. Розкотити тісто, викласти начинку, зверху полуницю, трохи цукру, загорнути краї.
5. Змастити краєчки яйцем з молоком, щедро посипати мигдалем.
6. Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин (дивіться по духовці).