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Приготуйте найтрендовішу випічку літа: рецепт хрусткої галети з полуницею (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Галета з полуницею подарує незабутнє враження
Галета з полуницею подарує незабутнє враження. Фото instagram.com

Тісто галети тоненьке, хрумке

Сезон полуниці нарешті розпочався, і ця соковита, ароматна ягода з’явилася на прилавках у всій своїй красі. Полуницю хочеться їсти просто жменями, та окрім цього, вона чудово пасує до різноманітних десертів — від легких десертів до пирогів.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати галету з полуницею — ніжний відкритий пиріг з хрустким тістом і солодкою ягідною начинкою, який вразить вас простотою приготування та домашнім затишком у кожному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати галету з полуницею

Інгредієнти для тіста:

  • борошно – 230 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • цукор – 30 г;
  • сметана 20 % – 80 г;
  • жовток – 1 шт.;
  • ванільний цукор – 1 пакетик;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • щіпка солі;

Інгредієнти для начинки:

  • сир брикетний – 150 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • білок яйця – 30 г;
  • молоко – 20 г;

Додаткові інгредієнти:

  • полуниця – 300-400 г
  • жовток + молоко – для змащування
  • мигдальні пелюстки – для посипки

Спосіб приготування:

1. Замісити тісто: усі інгредієнти змішати, сформувати кулю.

2. Загорнути у плівку і покласти в холодильник мінімум на годину (або на ніч).

3. Начинку приготувати заздалегідь: сир, молоко, білок, цукор збити до однорідності, тримати в холодильнику.

4. Розкотити тісто, викласти начинку, зверху полуницю, трохи цукру, загорнути краї.

5. Змастити краєчки яйцем з молоком, щедро посипати мигдалем.

6. Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин (дивіться по духовці).

Теги:
#Полуниця #Готуємо вдома #Галета