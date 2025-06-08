Приготовьте самую трендовую выпечку лета: рецепт хрустящей галеты с клубникой (видео)

Тесто галеты тоненькое, хрустящее

Сезон клубники наконец-то начался, и эта сочная, ароматная ягода появилась на прилавках во всей своей красоте. Клубнику хочется есть просто пригоршнями, но кроме этого она прекрасно подходит к разнообразным десертам — от легких десертов до пирогов.

Сегодня мы предлагаем приготовить галету с клубникой — нежный открытый пирог с хрустящим тестом и сладкой ягодной начинкой, который поразит вас простотой приготовления и домашним уютом в каждом кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить галету с клубникой

Ингредиенты для теста:

мука – 230 г;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 30 г;

сметана 20% – 80 г;

желток – 1 шт.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

щепотка соли;

Ингредиенты для начинки:

сыр брикетный – 150 г;

сахар – 3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

белок яйца – 30 г;

молоко – 20 г;

Дополнительные ингредиенты:

клубника – 300-400 г

желток + молоко – для смазки

миндальные лепестки – для посыпки

Способ приготовления:

1. Замесите тесто: все ингредиенты смешать, сформировать шар.

2. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на час (или на ночь).

3. Начинку приготовить заранее: творог, молоко, белок, сахар взбить до однородности, держать в холодильнике.

4. Раскатать тесто, выложить начинку, сверху клубнику, чуть-чуть сахара, завернуть края.

5. Смазать края яйцом с молоком, щедро посыпать миндалем.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (смотрите по духовке).