Приготовьте самую трендовую выпечку лета: рецепт хрустящей галеты с клубникой (видео)
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Тесто галеты тоненькое, хрустящее
Сезон клубники наконец-то начался, и эта сочная, ароматная ягода появилась на прилавках во всей своей красоте. Клубнику хочется есть просто пригоршнями, но кроме этого она прекрасно подходит к разнообразным десертам — от легких десертов до пирогов.
Сегодня мы предлагаем приготовить галету с клубникой — нежный открытый пирог с хрустящим тестом и сладкой ягодной начинкой, который поразит вас простотой приготовления и домашним уютом в каждом кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".
Как приготовить галету с клубникой
Ингредиенты для теста:
- мука – 230 г;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 30 г;
- сметана 20% – 80 г;
- желток – 1 шт.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- щепотка соли;
Ингредиенты для начинки:
- сыр брикетный – 150 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- белок яйца – 30 г;
- молоко – 20 г;
Дополнительные ингредиенты:
- клубника – 300-400 г
- желток + молоко – для смазки
- миндальные лепестки – для посыпки
Способ приготовления:
1. Замесите тесто: все ингредиенты смешать, сформировать шар.
2. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на час (или на ночь).
3. Начинку приготовить заранее: творог, молоко, белок, сахар взбить до однородности, держать в холодильнике.
4. Раскатать тесто, выложить начинку, сверху клубнику, чуть-чуть сахара, завернуть края.
5. Смазать края яйцом с молоком, щедро посыпать миндалем.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (смотрите по духовке).