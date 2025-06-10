Встигнете приготувати на сніданок або візьмете на перекус: такі конвертики з лаваша виходять ситними та смачними (відео)
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На сніданок, у дорогу, на роботу
Лаваш — це тонкий вірменський хліб, який давно став універсальним інгредієнтом у багатьох кухнях. Його можна використовувати як основу для ролів, пирогів, запіканок або навіть готувати з нього хрусткі чипси, просто підсушивши у духовці зі спеціями.
Але сьогодні пропонуємо ще один смачний та простий варіант — конвертики з лаваша з сиром. Вони чудово смакують і теплими, і охолодженими, а готуються буквально за кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати конвертики з лаваша з сиром
Інгредієнти:
- Лаваш;
- Кисломолочний сир;
- Кріп;
- Сіль, перець;
- Яйця;
- Молоко;
- Моцарела;
Спосіб приготування:
1.Натерти сир, додати до нього подрібнений кріп, терту моцарелу та сіль, перемішати.
2.Нарізати лаваш на смужки бажаної ширини, викласти на кожну трохи начинки та загорнути у формі конвертика.
3.Збити яйця з молоком і спеціями, вмочити у цю суміш конвертики.
4.Обсмажити їх на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
5.За бажанням — обсмажити без яєць на сухій сковороді.
6.Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
7.Подавати гарячими або теплими з улюбленим соусом.