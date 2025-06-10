Встигнете приготувати на сніданок або візьмете на перекус: такі конвертики з лаваша виходять ситними та смачними (відео)

На сніданок, у дорогу, на роботу

Лаваш — це тонкий вірменський хліб, який давно став універсальним інгредієнтом у багатьох кухнях. Його можна використовувати як основу для ролів, пирогів, запіканок або навіть готувати з нього хрусткі чипси, просто підсушивши у духовці зі спеціями.

Але сьогодні пропонуємо ще один смачний та простий варіант — конвертики з лаваша з сиром. Вони чудово смакують і теплими, і охолодженими, а готуються буквально за кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати конвертики з лаваша з сиром

Інгредієнти:

Лаваш;

Кисломолочний сир;

Кріп;

Сіль, перець;

Яйця;

Молоко;

Моцарела;

Спосіб приготування:

1.Натерти сир, додати до нього подрібнений кріп, терту моцарелу та сіль, перемішати.

2.Нарізати лаваш на смужки бажаної ширини, викласти на кожну трохи начинки та загорнути у формі конвертика.

3.Збити яйця з молоком і спеціями, вмочити у цю суміш конвертики.

4.Обсмажити їх на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

5.За бажанням — обсмажити без яєць на сухій сковороді.

6.Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

7.Подавати гарячими або теплими з улюбленим соусом.