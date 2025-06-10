Успеете приготовить на завтрак или возьмете на перекус: такие конвертики из лаваша получаются сытными и вкусными (видео)

На завтрак, в дорогу, на работу

Лаваш – это тонкий армянский хлеб, который давно стал универсальным ингредиентом во многих кухнях. Его можно использовать как основу для роллов, пирогов, запеканок или даже готовить из него хрустящие чипсы, просто подсушив в духовке со специями.

Но сегодня предлагаем еще один вкусный и простой вариант – конвертики из лаваша с творогом. Они прекрасно вкушают и теплые, и охлажденные, а готовятся буквально за несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить конвертики из лаваша с творогом

Ингредиенты:

лаваш;

творог;

укроп;

соль, перец;

яйца;

молоко;

моцарелла;

Способ приготовления:

1.Перетереть творог, добавить в него измельченный укроп, тертую моцареллу и соль, перемешать.

2.Нарезать лаваш на полоски желаемой ширины, выложить на каждую чуть-чуть начинки и завернуть в форме конвертика.

3. Взбить яйца с молоком и специями, обмакнуть в эту смесь конвертики.

4.Обжарить их на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

5.По желанию — обжарить без яиц на сухой сковороде.

6.Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

7.Подавать горячими или теплыми с любимым соусом.