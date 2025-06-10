Успеете приготовить на завтрак или возьмете на перекус: такие конвертики из лаваша получаются сытными и вкусными (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На завтрак, в дорогу, на работу
Лаваш – это тонкий армянский хлеб, который давно стал универсальным ингредиентом во многих кухнях. Его можно использовать как основу для роллов, пирогов, запеканок или даже готовить из него хрустящие чипсы, просто подсушив в духовке со специями.
Но сегодня предлагаем еще один вкусный и простой вариант – конвертики из лаваша с творогом. Они прекрасно вкушают и теплые, и охлажденные, а готовятся буквально за несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить конвертики из лаваша с творогом
Ингредиенты:
- лаваш;
- творог;
- укроп;
- соль, перец;
- яйца;
- молоко;
- моцарелла;
Способ приготовления:
1.Перетереть творог, добавить в него измельченный укроп, тертую моцареллу и соль, перемешать.
2.Нарезать лаваш на полоски желаемой ширины, выложить на каждую чуть-чуть начинки и завернуть в форме конвертика.
3. Взбить яйца с молоком и специями, обмакнуть в эту смесь конвертики.
4.Обжарить их на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
5.По желанию — обжарить без яиц на сухой сковороде.
6.Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
7.Подавать горячими или теплыми с любимым соусом.