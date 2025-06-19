Готується п'ять хвилин, виходить ситною та смачною: рецепт закуски з помідорів під сирною "шапочкою" (відео)

Це легка закуска на святковий стіл та на кожен день

Помідори — це не лише смачна основа для салатів чи легкий перекус просто так. Їх можна поєднувати зі сметаною, зеленню, сиром і створювати десятки варіантів простих та корисних страв.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи іншу ідею — гарячу закуску з помідорів під ніжною сирною шапкою. Вона готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить як для щоденного столу, так і для святкового частування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати закуску з помідорів з сирною шапочкою

Інгредієнти:

помідори – 2 шт.;

куряче філе (відварене) – 1 шт.;

яйця (відварені) – 2 шт.;

твердий сир – 50 г;

майонез – 1–2 ст. л.;

гірчиця в зернах – за бажанням;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

1.Відварити яйця та куряче філе, дати охолонути.

2.Натерти сир та яйця на дрібній тертці, філе дрібно нарізати або розібрати руками.

3.Змішати сир, яйця, філе, додати майонез, гірчицю (за бажанням), сіль і перець — приготувати намазку.

4.Нарізати помідори скибочками, викласти на тарілку.

5.На кожен слайс помідора викласти порцію намазки та подавати як закуску.