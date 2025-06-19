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Готується п'ять хвилин, виходить ситною та смачною: рецепт закуски з помідорів під сирною "шапочкою" (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
З простих продуктів, нашвидкуруч
З простих продуктів, нашвидкуруч. Фото 1000.menu

Це легка закуска на святковий стіл та на кожен день

Помідори — це не лише смачна основа для салатів чи легкий перекус просто так. Їх можна поєднувати зі сметаною, зеленню, сиром і створювати десятки варіантів простих та корисних страв.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи іншу ідею — гарячу закуску з помідорів під ніжною сирною шапкою. Вона готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить як для щоденного столу, так і для святкового частування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати закуску з помідорів з сирною шапочкою

Інгредієнти:

  • помідори – 2 шт.;
  • куряче філе (відварене) – 1 шт.;
  • яйця (відварені) – 2 шт.;
  • твердий сир – 50 г;
  • майонез – 1–2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах – за бажанням;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

1.Відварити яйця та куряче філе, дати охолонути.

2.Натерти сир та яйця на дрібній тертці, філе дрібно нарізати або розібрати руками.

3.Змішати сир, яйця, філе, додати майонез, гірчицю (за бажанням), сіль і перець — приготувати намазку.

4.Нарізати помідори скибочками, викласти на тарілку.

5.На кожен слайс помідора викласти порцію намазки та подавати як закуску.

Теги:
#Сир #Помідори #Закуска #Готуємо вдома