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Готовится пять минут, получается сытной и вкусной: рецепт закуски из помидоров под сырной "шапочкой" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из простых продуктов, на скорую руку
Из простых продуктов, на скорую руку. Фото 1000.menu

Это легкая закуска на праздничный стол и каждый день

Помидоры – это не только вкусная основа для салатов или легкий перекус просто так. Их можно сочетать со сметаной, зеленью, сыром и создавать десятки вариантов простых и полезных блюд.

Но сегодня мы предлагаем несколько иную идею – горячую закуску из помидоров под нежной сырной шапкой. Она готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для ежедневного стола, так и для праздничного угощения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить закуску из помидоров с сырной шапочкой

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.;
  • куриное филе (отварное) – 1 шт.;
  • яйца (отварные) – 2 шт.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • майонез – 1–2 ст. л.;
  • горчица в зернах – по желанию;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1.Отварить яйца и куриное филе, дать остыть.

2.Натереть сыр и яйца на мелкой терке, филе мелко нарезать или разобрать руками.

3.Смешать сыр, яйца, филе, добавить майонез, горчицу (по желанию), соль и перец – приготовить намазку.

4.Нарезать помидоры ломтиками, выложить на тарелку.

5.На каждый слайс помидора выложить порцию намазки и подавать в качестве закуски.

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#Сыр #Помидоры #Закуска #Готовим дома