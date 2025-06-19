Готовится пять минут, получается сытной и вкусной: рецепт закуски из помидоров под сырной "шапочкой" (видео)

Это легкая закуска на праздничный стол и каждый день

Помидоры – это не только вкусная основа для салатов или легкий перекус просто так. Их можно сочетать со сметаной, зеленью, сыром и создавать десятки вариантов простых и полезных блюд.

Но сегодня мы предлагаем несколько иную идею – горячую закуску из помидоров под нежной сырной шапкой. Она готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит как для ежедневного стола, так и для праздничного угощения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить закуску из помидоров с сырной шапочкой

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.;

куриное филе (отварное) – 1 шт.;

яйца (отварные) – 2 шт.;

твердый сыр – 50 г;

майонез – 1–2 ст. л.;

горчица в зернах – по желанию;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1.Отварить яйца и куриное филе, дать остыть.

2.Натереть сыр и яйца на мелкой терке, филе мелко нарезать или разобрать руками.

3.Смешать сыр, яйца, филе, добавить майонез, горчицу (по желанию), соль и перец – приготовить намазку.

4.Нарезать помидоры ломтиками, выложить на тарелку.

5.На каждый слайс помидора выложить порцию намазки и подавать в качестве закуски.