Інтернет шаленіє від цієї страви: такі стейки з капусти стануть чудовою альтернативою голубцям (відео)

Те, що треба для різноманітності

Капуста — універсальний овоч, який є основою багатьох традиційних страв. З неї готують борщ, тушковану капусту, салати та, звісно ж, добре знайомі всім голубці.

Але сьогодні ми пропонуємо цікаву та незвичну альтернативу — соковиті й ароматні стейки з капусти. Вони мають ніжну текстуру, хрустку скоринку і чудово смакують як самостійна страва або гарнір. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати стейки з капусти

Інгредієнти:

Капуста молода – 1 шт.

Фарш – 500 г

Помідорки чері – 10-12 шт.

Сир – 100 г

Майонез, сіль, перець

Спосіб приготування:

1. Поріжте капусту великими слайсами.

2. Перекладіть їх на деко, зверху м'ясний фарш, майонез зверху, помідори і присипте сиром.

3. Запікайте при 180 С 40-50 хвилин.