Інтернет шаленіє від цієї страви: такі стейки з капусти стануть чудовою альтернативою голубцям (відео)
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Те, що треба для різноманітності
Капуста — універсальний овоч, який є основою багатьох традиційних страв. З неї готують борщ, тушковану капусту, салати та, звісно ж, добре знайомі всім голубці.
Але сьогодні ми пропонуємо цікаву та незвичну альтернативу — соковиті й ароматні стейки з капусти. Вони мають ніжну текстуру, хрустку скоринку і чудово смакують як самостійна страва або гарнір. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".
Як приготувати стейки з капусти
Інгредієнти:
- Капуста молода – 1 шт.
- Фарш – 500 г
- Помідорки чері – 10-12 шт.
- Сир – 100 г
- Майонез, сіль, перець
Спосіб приготування:
1. Поріжте капусту великими слайсами.
2. Перекладіть їх на деко, зверху м'ясний фарш, майонез зверху, помідори і присипте сиром.
3. Запікайте при 180 С 40-50 хвилин.