Интернет безумствует от этого блюда: такие стейки из капусты станут отличной альтернативой голубцам (видео)
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То, что нужно для разнообразия
Капуста – универсальный овощ, являющийся основой многих традиционных блюд. Из нее готовят борщ, тушеную капусту, салаты и, конечно, хорошо знакомы всем голубцы.
Но сегодня мы предлагаем интересную и необычную альтернативу – сочные и ароматные стейки из капусты. Они обладают нежной текстурой, хрустящей корочкой и прекрасно смакуют как самостоятельное блюдо или гарнир. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".
Как приготовить стейки из капусты
Ингредиенты:
- Капуста молодая – 1 шт.
- Фарш – 500 г
- Помидорки черри – 10-12 шт.
- Сыр – 100 г
- Майонез, соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту большими слайсами.
2. Переложите их на противень, сверху мясной фарш, майонез сверху, помидоры и присыпьте сыром.
3. Запекайте при 180 С 40-50 минут.