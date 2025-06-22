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Интернет безумствует от этого блюда: такие стейки из капусты станут отличной альтернативой голубцам (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Необычно, ярко, вкусно
Необычно, ярко, вкусно. Фото instagram.com

То, что нужно для разнообразия

Капуста – универсальный овощ, являющийся основой многих традиционных блюд. Из нее готовят борщ, тушеную капусту, салаты и, конечно, хорошо знакомы всем голубцы.

Но сегодня мы предлагаем интересную и необычную альтернативу – сочные и ароматные стейки из капусты. Они обладают нежной текстурой, хрустящей корочкой и прекрасно смакуют как самостоятельное блюдо или гарнир. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить стейки из капусты

Ингредиенты:

  • Капуста молодая – 1 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Помидорки черри – 10-12 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту большими слайсами.

2. Переложите их на противень, сверху мясной фарш, майонез сверху, помидоры и присыпьте сыром.

3. Запекайте при 180 С 40-50 минут.

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#Капуста #Стейк #Готовим дома