Пиріг-п’ятихвилинка: рецепт ніжної полуничної випічки, що тане у роті (відео)

Пиріг виходить дуже ніжним та соковитим

Настав сезон соковитої та ароматної полуниці — однієї з найулюбленіших літніх ягід. Її можна не лише їсти свіжою, а й готувати з неї різноманітні десерти, зокрема й без випічки: муси, сирники, торти.

Але сьогодні ми пропонуємо спекти надзвичайно смачний полуничний пиріг зі штрейзелем. Хрустка посипка, ніжне тісто та соковита ягідна начинка — ідеальне поєднання для літнього чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати полуничний пиріг зі штрейзелем

Інгредієнти для тіста:

яйця – 3 шт.

цукор – 100 г

ванілін

молоко – 100 мл.

рослинна олія – 100 мл.

борошно – 200 г

розпушувач – 10 г

полуниця – 300 г (частину – всередину, частину – зверху)

Інгредієнти для крихти:

борошно – 2 ст.л.

цукор – 2 ст.л.

вершкове масло – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Збити яйця з цукром і ваніліном.

2. Додати молоко та олію, перемішати.

3. Вмішати борошно з розпушувачем – тісто готове.

4. Половину полуниці нарізати шматочками та додати у тісто.

5. Вилити тісто у форму, викласти зверху решту цілих ягід.

6. Посипати крихтою зі штрейзеля.

7. Випікати за температури 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.