Пиріг-п’ятихвилинка: рецепт ніжної полуничної випічки, що тане у роті (відео)
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Пиріг виходить дуже ніжним та соковитим
Настав сезон соковитої та ароматної полуниці — однієї з найулюбленіших літніх ягід. Її можна не лише їсти свіжою, а й готувати з неї різноманітні десерти, зокрема й без випічки: муси, сирники, торти.
Але сьогодні ми пропонуємо спекти надзвичайно смачний полуничний пиріг зі штрейзелем. Хрустка посипка, ніжне тісто та соковита ягідна начинка — ідеальне поєднання для літнього чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".
Як приготувати полуничний пиріг зі штрейзелем
Інгредієнти для тіста:
- яйця – 3 шт.
- цукор – 100 г
- ванілін
- молоко – 100 мл.
- рослинна олія – 100 мл.
- борошно – 200 г
- розпушувач – 10 г
- полуниця – 300 г (частину – всередину, частину – зверху)
Інгредієнти для крихти:
- борошно – 2 ст.л.
- цукор – 2 ст.л.
- вершкове масло – 3 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Збити яйця з цукром і ваніліном.
2. Додати молоко та олію, перемішати.
3. Вмішати борошно з розпушувачем – тісто готове.
4. Половину полуниці нарізати шматочками та додати у тісто.
5. Вилити тісто у форму, викласти зверху решту цілих ягід.
6. Посипати крихтою зі штрейзеля.
7. Випікати за температури 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.