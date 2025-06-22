Пирог-пятиминутка: рецепт нежной клубничной выпечки, тающей во рту (видео)
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Пирог получается очень нежным и сочным
Наступил сезон сочной и ароматной клубники – одной из самых любимых летних ягод. Ее можно не только есть свежей, но и готовить из нее всевозможные десерты, в том числе и без выпечки: муссы, сырники, торты.
Но сегодня мы предлагаем испечь вкуснейший клубничный пирог со штрейзелем. Хрустящая посыпка, нежное тесто и сочная ягодная начинка – идеальное сочетание для летнего чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".
Как приготовить клубничный пирог со штрейзелем
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- ванилин
- молоко – 100 мл
- растительное масло – 100 мл
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- клубника – 300 г (часть – внутрь, часть – сверху)
Ингредиенты для крошки:
- мука – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- сливочное масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и ванилином.
2. Добавить молоко и растительное масло, перемешать.
3. Вмешать муку с разрыхлителем – тесто готово.
4. Половину клубники нарезать кусочками и добавить в тесто.
5. Вылить тесто в форму, выложить сверху остальные целые ягоды.
6. Посыпать крошкой из штрейзеля.
7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.