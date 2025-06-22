Пирог-пятиминутка: рецепт нежной клубничной выпечки, тающей во рту (видео)

Пирог получается очень нежным и сочным

Наступил сезон сочной и ароматной клубники – одной из самых любимых летних ягод. Ее можно не только есть свежей, но и готовить из нее всевозможные десерты, в том числе и без выпечки: муссы, сырники, торты.

Но сегодня мы предлагаем испечь вкуснейший клубничный пирог со штрейзелем. Хрустящая посыпка, нежное тесто и сочная ягодная начинка – идеальное сочетание для летнего чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить клубничный пирог со штрейзелем

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

ванилин

молоко – 100 мл

растительное масло – 100 мл

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

клубника – 300 г (часть – внутрь, часть – сверху)

Ингредиенты для крошки:

мука – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

сливочное масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и ванилином.

2. Добавить молоко и растительное масло, перемешать.

3. Вмешать муку с разрыхлителем – тесто готово.

4. Половину клубники нарезать кусочками и добавить в тесто.

5. Вылить тесто в форму, выложить сверху остальные целые ягоды.

6. Посыпать крошкой из штрейзеля.

7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.