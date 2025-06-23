Виходять хрусткими та в міру солоними: такі малосольні огірки на мінералці будуть готові за два дні (відео)

Малосольні огірки з кропом стануть чудовим доповненням не тільки до вечері з відвареною молоденькою картоплею, а й до шашлику на природі

Огірки можна не лише їсти просто так чи готувати смачні салати, як от зі сметаною, але й швидко малосолити — і це справжній літній смак! Хрумкі, ароматні, з легким бульбашковим післясмаком — малосольні огірки на мінералці готуються дуже швидко, без зайвих зусиль, а виходять такими, що зникають зі столу першими.

Ідеально до молодої картопельки, шашлику чи просто як перекус. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати малосольні огірки на мінералці

Інгредієнти:

Огірки — 1 кг;

Пучок кропу;

Часник 5 зуб.;

Сіль — 2 ч. л.;

Цукор — 1 ч. л.;

Оцет — 1 ст. л.;

Мінеранка (потрібно стільки, щоб покрити всі огірки);

Спосіб приготування:

1. Огірки проткнути шпажкою, покласти в глибоку ємність.

2. Зверху покладіть часничок крупно нарізаний та кріп, знову огірки і знову кріп із часником.

3. Маринад: змішайте сіль, цукор, оцет і мінералку, заливаємо огірки цим маринадом, накриваємо і залишаємо на 2 дні в холодильнику.