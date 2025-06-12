Знадобляться огірки та ще кілька інгредієнтів: такий салат ви приготуєте за п'ять хвилин (відео)

Можна готувати хоч щодня

Огірки — це не лише освіжаючий перекус у свіжому вигляді, але й чудова основа для різноманітних салатів, наприклад, із яйцем, сметаною чи зеленню. А сьогодні ми пропонуємо легкий, ароматний і корисний варіант — салат з огірками, м’ятою, йогуртом і лимоном.

Такий салат ідеально пасує до літнього обіду, доповнюючи м’ясні або овочеві страви, і освіжає навіть у найспекотніший день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат з огірком, м’ятою, йогуртом і лимоном

Інгредієнти:

Огірки – 300 г;

Часник – 1-2 зуб.;

Лимонний сік – за смаком;

Йогурт або домашня сметана – 2 ст. л.;

Лимон – 1 шт.;

Сіль – за смаком;

М'ята свіжа;

Оливкова олія;

Спосіб приготування:

1. Огірки помийте та наріжте скибочками.

2. Додати подрібнений часник, йогурт/сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію і листя м'яти.

3. Усе ретельно змішайте – і можна подавати.