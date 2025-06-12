Знадобляться огірки та ще кілька інгредієнтів: такий салат ви приготуєте за п'ять хвилин (відео)
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Можна готувати хоч щодня
Огірки — це не лише освіжаючий перекус у свіжому вигляді, але й чудова основа для різноманітних салатів, наприклад, із яйцем, сметаною чи зеленню. А сьогодні ми пропонуємо легкий, ароматний і корисний варіант — салат з огірками, м’ятою, йогуртом і лимоном.
Такий салат ідеально пасує до літнього обіду, доповнюючи м’ясні або овочеві страви, і освіжає навіть у найспекотніший день. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат з огірком, м’ятою, йогуртом і лимоном
Інгредієнти:
- Огірки – 300 г;
- Часник – 1-2 зуб.;
- Лимонний сік – за смаком;
- Йогурт або домашня сметана – 2 ст. л.;
- Лимон – 1 шт.;
- Сіль – за смаком;
- М'ята свіжа;
- Оливкова олія;
Спосіб приготування:
1. Огірки помийте та наріжте скибочками.
2. Додати подрібнений часник, йогурт/сметану, сік лимона, лимонну цедру, оливкову олію і листя м'яти.
3. Усе ретельно змішайте – і можна подавати.