Выходят хрустящими и в меру солеными: такие малосольные огурцы на минералке будут готовы через два дня (видео)
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Малосольные огурцы с укропом станут отличным дополнением не только к ужину с отварным молоденьким картофелем, но и к шашлыку на природе
Огурцы можно не только есть просто так или готовить вкусные салаты, как со сметаной, но и быстро малосолить — и это настоящий летний вкус! Хрустящие, ароматные, с легким пузырчатым послевкусием — малосольные огурцы на минералке готовятся очень быстро, без лишних усилий, а исчезают со стола первыми.
Идеально к молодой картошке, шашлыку или просто как перекус. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить малосольные огурцы на минералке
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг;
- пучок укропа;
- Чеснок 5 зуб.;
- Соль – 2 ч. л.;
- Сахар – 1 ч. л.;
- Уксус – 1 ст. л.;
- Минеранка (нужно столько, чтобы покрыть все огурцы);
Способ приготовления:
1. Огурцы проткнуть шпажкой, положить в глубокую емкость.
2. Сверху положить чеснок крупно нарезанный и укроп, снова огурцы и снова укроп с чесноком.
3. Маринад: смешать соль, сахар, уксус и минералку, залить огурцы этим маринадом, накрыть и оставить на 2 дня в холодильнике.