Выходят хрустящими и в меру солеными: такие малосольные огурцы на минералке будут готовы через два дня (видео)

Малосольные огурцы с укропом станут отличным дополнением не только к ужину с отварным молоденьким картофелем, но и к шашлыку на природе

Огурцы можно не только есть просто так или готовить вкусные салаты, как со сметаной, но и быстро малосолить — и это настоящий летний вкус! Хрустящие, ароматные, с легким пузырчатым послевкусием — малосольные огурцы на минералке готовятся очень быстро, без лишних усилий, а исчезают со стола первыми.

Идеально к молодой картошке, шашлыку или просто как перекус. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить малосольные огурцы на минералке

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг;

пучок укропа;

Чеснок 5 зуб.;

Соль – 2 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Уксус – 1 ст. л.;

Минеранка (нужно столько, чтобы покрыть все огурцы);

Способ приготовления:

1. Огурцы проткнуть шпажкой, положить в глубокую емкость.

2. Сверху положить чеснок крупно нарезанный и укроп, снова огурцы и снова укроп с чесноком.

3. Маринад: смешать соль, сахар, уксус и минералку, залить огурцы этим маринадом, накрыть и оставить на 2 дня в холодильнике.