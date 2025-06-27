Таке філе не буде сухим: приготуйте з нього рулетики у вершковому соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Курячі рулетики у вершковому соусі не тільки порадують неповторним смаком, але й відносною простотою приготування
З курячого філе можна приготувати безліч смачних страв: від соковитих відбивних і ніжних котлет до запіканок та салатів. Це універсальний інгредієнт, який чудово поєднується з різними спеціями, овочами та соусами.
А сьогодні пропонуємо спробувати курячі рулетики у вершковому клярі — ніжні всередині, з легкою вершковою ноткою та апетитною скоринкою. Це не просто смачно, а ще й цікаво виглядає на тарілці! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати курячі рулетики у вершковому соусі
Інгредієнти:
- 4 курячих відбивних філе
- 150-200 г грибів
- 1/2 стебла порею
- 3 ст. л. пармезану
- 120 г вершків (20 %)
- жменя шпинату
- спеції
Спосіб приготування:
1. Добре відбийте куряче філе та змастіть спеціями.
2. Обсмажте гриби з цибулею порей до золотистого кольору.
3. Викладіть начинку на філе, посипте пармезаном і загорніть у рулетики.
4. Обсмажте до рум’яної скоринки.
5. У сковорідці злегка протушкуйте шпинат, додайте вершки з 1/2 ч. л. та сир пармезан.
6. Поверніть рулетики у соус, додайте залишки грибів і тушкуйте на слабкому вогні ще 5 хвилин.