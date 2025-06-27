Таке філе не буде сухим: приготуйте з нього рулетики у вершковому соусі (відео)

Курячі рулетики у вершковому соусі не тільки порадують неповторним смаком, але й відносною простотою приготування

З курячого філе можна приготувати безліч смачних страв: від соковитих відбивних і ніжних котлет до запіканок та салатів. Це універсальний інгредієнт, який чудово поєднується з різними спеціями, овочами та соусами.

А сьогодні пропонуємо спробувати курячі рулетики у вершковому клярі — ніжні всередині, з легкою вершковою ноткою та апетитною скоринкою. Це не просто смачно, а ще й цікаво виглядає на тарілці! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати курячі рулетики у вершковому соусі

Інгредієнти:

4 курячих відбивних філе

150-200 г грибів

1/2 стебла порею

3 ст. л. пармезану

120 г вершків (20 %)

жменя шпинату

спеції

Спосіб приготування:

1. Добре відбийте куряче філе та змастіть спеціями.

2. Обсмажте гриби з цибулею порей до золотистого кольору.

3. Викладіть начинку на філе, посипте пармезаном і загорніть у рулетики.

4. Обсмажте до рум’яної скоринки.

5. У сковорідці злегка протушкуйте шпинат, додайте вершки з 1/2 ч. л. та сир пармезан.

6. Поверніть рулетики у соус, додайте залишки грибів і тушкуйте на слабкому вогні ще 5 хвилин.