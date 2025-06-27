Такое филе не будет сухим: приготовьте из него рулетики в сливочном соусе (видео)
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Куриные рулетики в сливочном соусе не только порадуют неповторимым вкусом и относительной простотой приготовления
Из куриного филе можно приготовить множество вкусных блюд: от сочных отбивных и нежных котлет до запеканок и салатов. Это универсальный ингредиент, который отлично сочетается с разными специями, овощами и соусами.
А сегодня предлагаем попробовать куриные рулетики в сливочном кляре – нежные внутри, с легкой сливочной ноткой и аппетитной корочкой. Это не просто вкусно, но еще и интересно смотрится на тарелке! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить куриные рулетики в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 4 куриных отбивных филе
- 150-200 г грибов
- 1/2 стебля порея
- 3 ст. л. пармезана
- 120 г сливок (20%)
- горсть шпината
- специи
Способ приготовления:
1. Хорошо отбейте куриное филе и обжарьте со специями.
2. Обжарьте грибы с луком порей до золотистого цвета.
3. Выложите начинку на филе, посыпьте пармезаном и заверните в рулетики.
4. Обжарьте до румяной корочки.
5. В сковороде слегка протушите шпинат, добавьте сливки из 1/2 ч. л. сыра пармезан.
6. Заверните рулетики в соус, добавьте остатки грибов и тушите на слабом огне еще 5 минут.