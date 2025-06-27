Такое филе не будет сухим: приготовьте из него рулетики в сливочном соусе (видео)

Куриные рулетики в сливочном соусе не только порадуют неповторимым вкусом и относительной простотой приготовления

Из куриного филе можно приготовить множество вкусных блюд: от сочных отбивных и нежных котлет до запеканок и салатов. Это универсальный ингредиент, который отлично сочетается с разными специями, овощами и соусами.

А сегодня предлагаем попробовать куриные рулетики в сливочном кляре – нежные внутри, с легкой сливочной ноткой и аппетитной корочкой. Это не просто вкусно, но еще и интересно смотрится на тарелке! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить куриные рулетики в сливочном соусе

Ингредиенты:

4 куриных отбивных филе

150-200 г грибов

1/2 стебля порея

3 ст. л. пармезана

120 г сливок (20%)

горсть шпината

специи

Способ приготовления:

1. Хорошо отбейте куриное филе и обжарьте со специями.

2. Обжарьте грибы с луком порей до золотистого цвета.

3. Выложите начинку на филе, посыпьте пармезаном и заверните в рулетики.

4. Обжарьте до румяной корочки.

5. В сковороде слегка протушите шпинат, добавьте сливки из 1/2 ч. л. сыра пармезан.

6. Заверните рулетики в соус, добавьте остатки грибов и тушите на слабом огне еще 5 минут.