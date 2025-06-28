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Цей літній салат стане вашим фаворитом: готується за лічені хвилини і без майонезу

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Овочевий салат
Овочевий салат. Фото Freepik

Ідеальна страва для спеки

У спеку багато хто прагне легких, корисних страв. Цей свіжий салат — чудове рішення: він не лише швидко готується, а й не потребує варіння чи смаження та зовсім не містить майонезу.

Салат, рецепт якого поділився РБК-Україна, чудово пасує до рибних або м’ясних страв, а також може стати легкою та поживною вечерею.

Інгредієнти:

  • половина невеликої капустини;
  • 1–2 морквини середнього розміру;
  • 3–4 свіжих огірки;
  • 1 болгарський перець;
  • приблизно пів склянки подрібненого кропу;
  • 3 ст. л. білого оцту;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль і перець – на смак.

Етапи приготування:

  1. У велику миску викладіть нашатковану капусту та натерту моркву, посоліть і залиште на кілька хвилин, щоб овочі стали м’якшими й пустили сік.
  2. Додайте до них нарізані огірки, перець і кріп, добре перемішайте.
  3. Для заправки з’єднайте оцет, оливкову олію та чорний мелений перець.
  4. Полийте салат отриманою сумішшю і знову все перемішайте. Залиште настоюватися приблизно на 10 хвилин.
  5. Під час подачі можна додати трохи свіжого соку лимона для більш яскравого смаку.
Теги:
#Овочі #Закуски #Салати