Цей літній салат стане вашим фаворитом: готується за лічені хвилини і без майонезу

Ідеальна страва для спеки

У спеку багато хто прагне легких, корисних страв. Цей свіжий салат — чудове рішення: він не лише швидко готується, а й не потребує варіння чи смаження та зовсім не містить майонезу.

Салат, рецепт якого поділився РБК-Україна, чудово пасує до рибних або м’ясних страв, а також може стати легкою та поживною вечерею.

Інгредієнти:

половина невеликої капустини;

1–2 морквини середнього розміру;

3–4 свіжих огірки;

1 болгарський перець;

приблизно пів склянки подрібненого кропу;

3 ст. л. білого оцту;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль і перець – на смак.

Етапи приготування: