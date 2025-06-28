Цей літній салат стане вашим фаворитом: готується за лічені хвилини і без майонезу
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Ідеальна страва для спеки
У спеку багато хто прагне легких, корисних страв. Цей свіжий салат — чудове рішення: він не лише швидко готується, а й не потребує варіння чи смаження та зовсім не містить майонезу.
Салат, рецепт якого поділився РБК-Україна, чудово пасує до рибних або м’ясних страв, а також може стати легкою та поживною вечерею.
Інгредієнти:
- половина невеликої капустини;
- 1–2 морквини середнього розміру;
- 3–4 свіжих огірки;
- 1 болгарський перець;
- приблизно пів склянки подрібненого кропу;
- 3 ст. л. білого оцту;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль і перець – на смак.
Етапи приготування:
- У велику миску викладіть нашатковану капусту та натерту моркву, посоліть і залиште на кілька хвилин, щоб овочі стали м’якшими й пустили сік.
- Додайте до них нарізані огірки, перець і кріп, добре перемішайте.
- Для заправки з’єднайте оцет, оливкову олію та чорний мелений перець.
- Полийте салат отриманою сумішшю і знову все перемішайте. Залиште настоюватися приблизно на 10 хвилин.
- Під час подачі можна додати трохи свіжого соку лимона для більш яскравого смаку.