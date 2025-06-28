Этот летний салат станет вашим фаворитом: готовится в считанные минуты и без майонеза
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Идеальное блюдо для жары
В жару многие стремятся к легким, полезным блюдам. Этот свежий салат – прекрасное решение: он не только быстро готовится, но и не нуждается в варке или жарке и совсем не содержит майонеза.
Салат, рецепт которого поделился РБК-Украина, прекрасно подходит к рыбным или мясным блюдам, а также может стать легким и в то же время питательным ужином.
Ингредиенты:
- половина небольшой капусты;
- 1–2 морковки среднего размера;
- 3–4 свежих огурца;
- 1 болгарский перец;
- примерно пол стакана измельченного укропа;
- 3 ст. л. белого уксуса;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец – по вкусу.
Этапы приготовления:
- В большую миску выложите нашинкованную капусту и натертую морковь, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы овощи стали более мягкими и пустили сок.
- Добавьте к ним нарезанные огурцы, перец и укроп, хорошо перемешайте.
- Для заправки соедините уксус, оливковое масло и черный молотый перец.
- Полейте салат полученной смесью и снова все перемешайте. Оставьте настаиваться примерно на 10 минут.
- При подаче можно добавить немного свежего сока лимона для более яркого вкуса.