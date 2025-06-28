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Этот летний салат станет вашим фаворитом: готовится в считанные минуты и без майонеза

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Овощной салат
Овощной салат. Фото Freepik

Идеальное блюдо для жары

В жару многие стремятся к легким, полезным блюдам. Этот свежий салат – прекрасное решение: он не только быстро готовится, но и не нуждается в варке или жарке и совсем не содержит майонеза.

Салат, рецепт которого поделился РБК-Украина, прекрасно подходит к рыбным или мясным блюдам, а также может стать легким и в то же время питательным ужином.

Ингредиенты:

  • половина небольшой капусты;
  • 1–2 морковки среднего размера;
  • 3–4 свежих огурца;
  • 1 болгарский перец;
  • примерно пол стакана измельченного укропа;
  • 3 ст. л. белого уксуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец – по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. В большую миску выложите нашинкованную капусту и натертую морковь, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы овощи стали более мягкими и пустили сок.
  2. Добавьте к ним нарезанные огурцы, перец и укроп, хорошо перемешайте.
  3. Для заправки соедините уксус, оливковое масло и черный молотый перец.
  4. Полейте салат полученной смесью и снова все перемешайте. Оставьте настаиваться примерно на 10 минут.
  5. При подаче можно добавить немного свежего сока лимона для более яркого вкуса.
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#Овощи #Закуски #Салаты