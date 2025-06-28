Этот летний салат станет вашим фаворитом: готовится в считанные минуты и без майонеза

Идеальное блюдо для жары

В жару многие стремятся к легким, полезным блюдам. Этот свежий салат – прекрасное решение: он не только быстро готовится, но и не нуждается в варке или жарке и совсем не содержит майонеза.

Салат, рецепт которого поделился РБК-Украина, прекрасно подходит к рыбным или мясным блюдам, а также может стать легким и в то же время питательным ужином.

Ингредиенты:

половина небольшой капусты;

1–2 морковки среднего размера;

3–4 свежих огурца;

1 болгарский перец;

примерно пол стакана измельченного укропа;

3 ст. л. белого уксуса;

2 ст. л. оливкового масла;

соль и перец – по вкусу.

Этапы приготовления: