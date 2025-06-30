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Забудьте про нудне чищення: як приготувати дрібну картоплю так, щоб усі просили добавки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Молода картопля
Молода картопля. Фото https://gordonua.com/

Ідеальний рецепт швидкої вечері

Коли врожай картоплі тішить великою кількістю, але засмучує розміром, навіть не вздумайте викидати дрібну картоплю. Є простий спосіб перетворити її на дуже смачну страву. Довго чистити і готувати таку картоплю не прийдеться.

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Інгредієнти:

  • Картопля – 750 г
  • Масло – 80 г
  • Кріп – 15 г
  • Розмарин – 1 гілочка
  • Паприка – 0,5 чайної ложки
  • Сіль та перець на смак
  • Часник – 8 зубчиків

Етапи приготування:

1. Ретельно вимийте картоплю щіточкою, не знімаючи шкірки. Залийте холодною водою, посоліть і доведіть до кипіння. Після закипання варіть рівно 5 хвилин. Негайно злийте гарячу воду та залийте картоплю холодною, щоб зупинити процес варіння і зберегти її цілісною.

2. Дрібно наріжте кріп. Зубчики часнику розчавіть лезом ножа, щоб вони виділили аромат. Розмарин використовуйте цілим, не ріжте його.

Молода картопля рецепт

3. Злийте воду з картоплі та висипте її на добре розігріту сковорідку з олією. Обсмажуйте, періодично перевертаючи, до появи хрусткої золотистої скоринки з усіх боків.

Молода картопля рецепт

4. Коли картопля стане золотистою, додайте вершкове масло, потім зелень, часник, паприку, розмарин, сіль і перець. Зменште вогонь до мінімуму, добре перемішайте та смажте ще 2–3 хвилини.

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