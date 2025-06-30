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Забудьте о нудной чистке: как приготовить мелкий картофель так, чтобы все просили добавки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Молодой картофель
Молодой картофель. Фото https://gordonua.com/

Идеальный рецепт быстрого ужина

Когда урожай картофеля радует большим количеством, но огорчает размером, даже не вздумайте выбрасывать мелкий картофель. Есть простой способ превратить его в очень вкусное блюдо. Долго чистить и готовить такой картофель не придется.

Рецептом поделились на сайте Хорошие новости.

Ингредиенты:

  • Картофель – 750 г
  • Масло – 80 г
  • Укроп – 15 г
  • Розмарин – 1 веточка
  • Паприка – 0,5 чайной ложки
  • Соль и перец по вкусу
  • Чеснок – 8 зубчиков

Этапы приготовления:

1. Тщательно вымойте картофель щёточкой, не снимая кожуры. Залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. После закипания варите ровно 5 минут. Немедленно слейте горячую воду и залейте картофель холодной, чтобы остановить процесс варки и сохранить его целым.

2. Мелко нарежьте укроп. Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа, чтобы они выделили аромат. Розмарин используйте целиком, не режьте его.

Молодой картофель рецепт

3. Слейте воду с картофеля и высыпьте его на хорошо разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте, периодически переворачивая, до появления хрустящей золотистой корочки со всех сторон.

Молодой картофель рецепт

4. Когда картофель станет золотистым, добавьте сливочное масло, затем зелень, чеснок, паприку, розмарин, соль и перец. Убавьте огонь до минимума, хорошо перемешайте и жарьте еще 2–3 минуты.

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#Рецепты #Картофель #Жареный картофель