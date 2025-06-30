Забудьте о нудной чистке: как приготовить мелкий картофель так, чтобы все просили добавки

Идеальный рецепт быстрого ужина

Когда урожай картофеля радует большим количеством, но огорчает размером, даже не вздумайте выбрасывать мелкий картофель. Есть простой способ превратить его в очень вкусное блюдо. Долго чистить и готовить такой картофель не придется.

Рецептом поделились на сайте Хорошие новости.

Ингредиенты:

Картофель – 750 г

Масло – 80 г

Укроп – 15 г

Розмарин – 1 веточка

Паприка – 0,5 чайной ложки

Соль и перец по вкусу

Чеснок – 8 зубчиков

Этапы приготовления:

1. Тщательно вымойте картофель щёточкой, не снимая кожуры. Залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. После закипания варите ровно 5 минут. Немедленно слейте горячую воду и залейте картофель холодной, чтобы остановить процесс варки и сохранить его целым.

2. Мелко нарежьте укроп. Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа, чтобы они выделили аромат. Розмарин используйте целиком, не режьте его.

3. Слейте воду с картофеля и высыпьте его на хорошо разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте, периодически переворачивая, до появления хрустящей золотистой корочки со всех сторон.

4. Когда картофель станет золотистым, добавьте сливочное масло, затем зелень, чеснок, паприку, розмарин, соль и перец. Убавьте огонь до минимума, хорошо перемешайте и жарьте еще 2–3 минуты.