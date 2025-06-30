Забудьте о нудной чистке: как приготовить мелкий картофель так, чтобы все просили добавки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идеальный рецепт быстрого ужина
Когда урожай картофеля радует большим количеством, но огорчает размером, даже не вздумайте выбрасывать мелкий картофель. Есть простой способ превратить его в очень вкусное блюдо. Долго чистить и готовить такой картофель не придется.
Рецептом поделились на сайте Хорошие новости.
Ингредиенты:
- Картофель – 750 г
- Масло – 80 г
- Укроп – 15 г
- Розмарин – 1 веточка
- Паприка – 0,5 чайной ложки
- Соль и перец по вкусу
- Чеснок – 8 зубчиков
Этапы приготовления:
1. Тщательно вымойте картофель щёточкой, не снимая кожуры. Залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. После закипания варите ровно 5 минут. Немедленно слейте горячую воду и залейте картофель холодной, чтобы остановить процесс варки и сохранить его целым.
2. Мелко нарежьте укроп. Зубчики чеснока раздавите лезвием ножа, чтобы они выделили аромат. Розмарин используйте целиком, не режьте его.
3. Слейте воду с картофеля и высыпьте его на хорошо разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте, периодически переворачивая, до появления хрустящей золотистой корочки со всех сторон.
4. Когда картофель станет золотистым, добавьте сливочное масло, затем зелень, чеснок, паприку, розмарин, соль и перец. Убавьте огонь до минимума, хорошо перемешайте и жарьте еще 2–3 минуты.