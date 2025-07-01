Коли є два кабачки та огірок: така смакота розлітається зі столу за лічені хвилини

Ідеальна літня закуска

Буває, що в холодильнику залишилося кілька кабачків та один огірок, і виникає питання: що ж із них приготувати. Замість звичних оладок чи салатів пропонуємо спробувати щось нове – кабачкові міні-піци.

Рецептом цієї оригінальної страви поділились на сайті smachnenke.com.ua.

Інгредієнти:

Кабачки 2 шт. (приблизно 500 г)

Яйця 2 шт.

Твердий сир 100 г

Сіль

Чорний мелений перець

Зелена цибуля пучок

Кріп пучок

Борошно 3-4 ст. л.

Розпушувач о,5 ч.л.

За бажанням: 1 зубчик часнику

Для соусу:

Сметана 3 ст.л.

Огірок 1 шт.

Кріп

Часник 1 зуб.

Сіль, чорний мелений перець до смаку

За бажанням: Декілька крапель лимонного соку

Приготування:

Натріть кабачки. Якщо використовуєте молоді кабачки, залиште шкірку. Якщо кабачки старіші, спочатку очистіть їх від шкірки та насіння. Відіжміть зайву рідину. Натріть 100-150 г сиру на крупній тертці та додайте його до кабачкової маси. Дрібно наріжте пучок зеленої цибулі та невеликий пучок кропу, потім додайте їх до суміші. Вбийте два яйця в підготовлену суміш. Приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку. За бажанням можна додати подрібнений зубчик часнику. Всипте 3-4 столові ложки борошна. Додайте розпушувач і ретельно перемішайте всі інгредієнти. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть суміш ложкою на пергаментний папір, формуючи круглі "міні-піци". Випікайте при температурі 180 °C близько 20 хвилин, доки вони не набудуть золотистого відтінку. Поки кабачкові міні-піци будуть випікатись, приготуйте соус. Натертий огірок поєднайте з подрібненим кропом, часником і всіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.

Подавайте міні-піци теплими разом із соусом, скибочкою помідора або шматочком вареної курки.