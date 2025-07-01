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Коли є два кабачки та огірок: така смакота розлітається зі столу за лічені хвилини

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Що приготувати з кабачків та огірка
Що приготувати з кабачків та огірка. Фото cookpad.com

Ідеальна літня закуска

Буває, що в холодильнику залишилося кілька кабачків та один огірок, і виникає питання: що ж із них приготувати. Замість звичних оладок чи салатів пропонуємо спробувати щось нове – кабачкові міні-піци.

Рецептом цієї оригінальної страви поділились на сайті smachnenke.com.ua.

Інгредієнти:

  • Кабачки 2 шт. (приблизно 500 г)
  • Яйця 2 шт.
  • Твердий сир 100 г
  • Сіль
  • Чорний мелений перець
  • Зелена цибуля пучок
  • Кріп пучок
  • Борошно 3-4 ст. л.
  • Розпушувач о,5 ч.л.
  • За бажанням: 1 зубчик часнику

Для соусу:

  • Сметана 3 ст.л.
  • Огірок 1 шт.
  • Кріп
  • Часник 1 зуб.
  • Сіль, чорний мелений перець до смаку
  • За бажанням: Декілька крапель лимонного соку

Приготування:

  1. Натріть кабачки. Якщо використовуєте молоді кабачки, залиште шкірку. Якщо кабачки старіші, спочатку очистіть їх від шкірки та насіння. Відіжміть зайву рідину.
  2. Натріть 100-150 г сиру на крупній тертці та додайте його до кабачкової маси.
  3. Дрібно наріжте пучок зеленої цибулі та невеликий пучок кропу, потім додайте їх до суміші.
  4. Вбийте два яйця в підготовлену суміш.
  5. Приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку. За бажанням можна додати подрібнений зубчик часнику.
  6. Всипте 3-4 столові ложки борошна.
  7. Додайте розпушувач і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  8. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть суміш ложкою на пергаментний папір, формуючи круглі "міні-піци".
  9. Випікайте при температурі 180 °C близько 20 хвилин, доки вони не набудуть золотистого відтінку.
  10. Поки кабачкові міні-піци будуть випікатись, приготуйте соус. Натертий огірок поєднайте з подрібненим кропом, часником і всіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.

Подавайте міні-піци теплими разом із соусом, скибочкою помідора або шматочком вареної курки.

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