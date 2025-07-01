Коли є два кабачки та огірок: така смакота розлітається зі столу за лічені хвилини
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Ідеальна літня закуска
Буває, що в холодильнику залишилося кілька кабачків та один огірок, і виникає питання: що ж із них приготувати. Замість звичних оладок чи салатів пропонуємо спробувати щось нове – кабачкові міні-піци.
Рецептом цієї оригінальної страви поділились на сайті smachnenke.com.ua.
Інгредієнти:
- Кабачки 2 шт. (приблизно 500 г)
- Яйця 2 шт.
- Твердий сир 100 г
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Зелена цибуля пучок
- Кріп пучок
- Борошно 3-4 ст. л.
- Розпушувач о,5 ч.л.
- За бажанням: 1 зубчик часнику
Для соусу:
- Сметана 3 ст.л.
- Огірок 1 шт.
- Кріп
- Часник 1 зуб.
- Сіль, чорний мелений перець до смаку
- За бажанням: Декілька крапель лимонного соку
Приготування:
- Натріть кабачки. Якщо використовуєте молоді кабачки, залиште шкірку. Якщо кабачки старіші, спочатку очистіть їх від шкірки та насіння. Відіжміть зайву рідину.
- Натріть 100-150 г сиру на крупній тертці та додайте його до кабачкової маси.
- Дрібно наріжте пучок зеленої цибулі та невеликий пучок кропу, потім додайте їх до суміші.
- Вбийте два яйця в підготовлену суміш.
- Приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку. За бажанням можна додати подрібнений зубчик часнику.
- Всипте 3-4 столові ложки борошна.
- Додайте розпушувач і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть суміш ложкою на пергаментний папір, формуючи круглі "міні-піци".
- Випікайте при температурі 180 °C близько 20 хвилин, доки вони не набудуть золотистого відтінку.
- Поки кабачкові міні-піци будуть випікатись, приготуйте соус. Натертий огірок поєднайте з подрібненим кропом, часником і всіма іншими інгредієнтами та добре перемішайте.
Подавайте міні-піци теплими разом із соусом, скибочкою помідора або шматочком вареної курки.