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Когда есть два кабачка и огурец: такая вкуснятина разлетается со стола за считанные минуты

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Что приготовить из кабачков и огурца
Что приготовить из кабачков и огурца. Фото cookpad.com

Идеальная летняя закуска

Бывает, что в холодильнике осталось несколько кабачков и один огурец, и возникает вопрос: что же из них приготовить. Вместо привычных оладий или салатов предлагаем попробовать что-то новое – кабачковые мини-пиццы.

Рецептом этого оригинального блюда поделились на сайте smachnenke.com.ua.

Ингредиенты:

  • Кабачки 2 шт. (примерно 500 г)
  • яйца 2 шт.
  • Твердый сыр 100 г
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Зеленый лук пучок
  • Укроп пучок
  • Мука 3-4 ст. л.
  • Разрыхлитель 0,5 ч.л.
  • По желанию: 1 зубчик чеснока

Для соуса:

  • Сметана 3 ст.л.
  • Огурец 1шт.
  • Укроп
  • Чеснок 1 зуб.
  • Соль, черный молотый перец по вкусу
  • По желанию: Несколько капель лимонного сока

Приготовление:

  1. Натрите кабачки. Если используете молодые кабачки, оставьте кожуру. Если кабачки старые, сначала очистите их от кожуры и семян. Отожмите лишнюю жидкость.
  2. Натрите 100-150 г сыра на крупной терке и добавьте его к кабачковой массе.
  3. Мелко нарежьте пучок зеленого лука и небольшой пучок укропа, затем добавьте их к смеси.
  4. Вбейте два яйца в подготовленную смесь.
  5. Приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу. По желанию можно добавить измельченный зубчик чеснока.
  6. Всыпьте 3-4 столовые ложки муки.
  7. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  8. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите смесь ложкой на пергаментную бумагу, формируя круглые "мини-пиццы".
  9. Выпекайте при температуре 180 °C около 20 минут, пока они не приобретут золотистый оттенок.
  10. Пока кабачковые мини-пиццы будут выпекаться, приготовьте соус. Натертый огурец соедините с измельченным укропом, чесноком и всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.

Подавайте мини-пиццы теплыми вместе с соусом, ломтиком помидора или кусочком вареной курицы.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Закуски #Оладьи