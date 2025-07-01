Когда есть два кабачка и огурец: такая вкуснятина разлетается со стола за считанные минуты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальная летняя закуска
Бывает, что в холодильнике осталось несколько кабачков и один огурец, и возникает вопрос: что же из них приготовить. Вместо привычных оладий или салатов предлагаем попробовать что-то новое – кабачковые мини-пиццы.
Рецептом этого оригинального блюда поделились на сайте smachnenke.com.ua.
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт. (примерно 500 г)
- яйца 2 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Соль
- Черный молотый перец
- Зеленый лук пучок
- Укроп пучок
- Мука 3-4 ст. л.
- Разрыхлитель 0,5 ч.л.
- По желанию: 1 зубчик чеснока
Для соуса:
- Сметана 3 ст.л.
- Огурец 1шт.
- Укроп
- Чеснок 1 зуб.
- Соль, черный молотый перец по вкусу
- По желанию: Несколько капель лимонного сока
Приготовление:
- Натрите кабачки. Если используете молодые кабачки, оставьте кожуру. Если кабачки старые, сначала очистите их от кожуры и семян. Отожмите лишнюю жидкость.
- Натрите 100-150 г сыра на крупной терке и добавьте его к кабачковой массе.
- Мелко нарежьте пучок зеленого лука и небольшой пучок укропа, затем добавьте их к смеси.
- Вбейте два яйца в подготовленную смесь.
- Приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу. По желанию можно добавить измельченный зубчик чеснока.
- Всыпьте 3-4 столовые ложки муки.
- Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите смесь ложкой на пергаментную бумагу, формируя круглые "мини-пиццы".
- Выпекайте при температуре 180 °C около 20 минут, пока они не приобретут золотистый оттенок.
- Пока кабачковые мини-пиццы будут выпекаться, приготовьте соус. Натертый огурец соедините с измельченным укропом, чесноком и всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.
Подавайте мини-пиццы теплыми вместе с соусом, ломтиком помидора или кусочком вареной курицы.