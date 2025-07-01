Когда есть два кабачка и огурец: такая вкуснятина разлетается со стола за считанные минуты

Идеальная летняя закуска

Бывает, что в холодильнике осталось несколько кабачков и один огурец, и возникает вопрос: что же из них приготовить. Вместо привычных оладий или салатов предлагаем попробовать что-то новое – кабачковые мини-пиццы.

Рецептом этого оригинального блюда поделились на сайте smachnenke.com.ua.

Ингредиенты:

Кабачки 2 шт. (примерно 500 г)

яйца 2 шт.

Твердый сыр 100 г

Соль

Черный молотый перец

Зеленый лук пучок

Укроп пучок

Мука 3-4 ст. л.

Разрыхлитель 0,5 ч.л.

По желанию: 1 зубчик чеснока

Для соуса:

Сметана 3 ст.л.

Огурец 1шт.

Укроп

Чеснок 1 зуб.

Соль, черный молотый перец по вкусу

По желанию: Несколько капель лимонного сока

Приготовление:

Натрите кабачки. Если используете молодые кабачки, оставьте кожуру. Если кабачки старые, сначала очистите их от кожуры и семян. Отожмите лишнюю жидкость. Натрите 100-150 г сыра на крупной терке и добавьте его к кабачковой массе. Мелко нарежьте пучок зеленого лука и небольшой пучок укропа, затем добавьте их к смеси. Вбейте два яйца в подготовленную смесь. Приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу. По желанию можно добавить измельченный зубчик чеснока. Всыпьте 3-4 столовые ложки муки. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте все ингредиенты. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите смесь ложкой на пергаментную бумагу, формируя круглые "мини-пиццы". Выпекайте при температуре 180 °C около 20 минут, пока они не приобретут золотистый оттенок. Пока кабачковые мини-пиццы будут выпекаться, приготовьте соус. Натертый огурец соедините с измельченным укропом, чесноком и всеми остальными ингредиентами и хорошо перемешайте.

Подавайте мини-пиццы теплыми вместе с соусом, ломтиком помидора или кусочком вареной курицы.