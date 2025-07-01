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Ці голубці готуються самі в духовці: рецепт для зайнятих господинь

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ліниві голубці
Ліниві голубці. Фото Скріншот YouTube

Ваша родина буде в захваті

Якщо ви любите голубці, але не маєте часу їх готувати, ліниві голубці — це чудове рішення. На смак вони нічим не поступаються класичним. Усі інгредієнти просто змішуються та запікаються у формі, що робить процес приготування максимально простим і доступним навіть для тих, хто не дуже вміє готувати.

Ми пропонуємо спробувати приготувати ліниві голубці за рецептом, яким поділилась одна з кулінарок в Instagram.

Інгредієнти:

  • 100 г рису
  • 300 г капусти
  • 1 цибулина
  • 2 моркви
  • 500 г фаршу
  • сіль, перець, спеції на смак
  • томатний соус, або томатна паста розведена з водою

Спосіб приготування:

1. Рис добре промиваємо та відварюємо до готовності.

2. Нарізаємо цибулю, а моркву натираємо й обсмажуємо до готовності. Капусту шаткуємо. Змішуємо все в мисці, додаємо сіль, перець і спеції.

Ліниві голубці покроковий рецепт
Основа для голубців

3. Формуємо голубці, викладаємо у форму, заливаємо соусом.

Як готувати ліниві голубці простий рецепт
Приготування голубців

4. Відправляємо в розігріту духовку до 180 С, готуємо 1 годину.

Ліниві голубці
Готова страва

Подавайте ліниві голубці гарячими, зі сметаною!

Теги:
#Рецепти #Капуста #Обід #Голубці