Ці голубці готуються самі в духовці: рецепт для зайнятих господинь

Ваша родина буде в захваті

Якщо ви любите голубці, але не маєте часу їх готувати, ліниві голубці — це чудове рішення. На смак вони нічим не поступаються класичним. Усі інгредієнти просто змішуються та запікаються у формі, що робить процес приготування максимально простим і доступним навіть для тих, хто не дуже вміє готувати.

Ми пропонуємо спробувати приготувати ліниві голубці за рецептом, яким поділилась одна з кулінарок в Instagram.

Інгредієнти:

100 г рису

300 г капусти

1 цибулина

2 моркви

500 г фаршу

сіль, перець, спеції на смак

томатний соус, або томатна паста розведена з водою

Спосіб приготування:

1. Рис добре промиваємо та відварюємо до готовності.

2. Нарізаємо цибулю, а моркву натираємо й обсмажуємо до готовності. Капусту шаткуємо. Змішуємо все в мисці, додаємо сіль, перець і спеції.

Основа для голубців

3. Формуємо голубці, викладаємо у форму, заливаємо соусом.

Приготування голубців

4. Відправляємо в розігріту духовку до 180 С, готуємо 1 годину.

Готова страва

Подавайте ліниві голубці гарячими, зі сметаною!