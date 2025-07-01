Ці голубці готуються самі в духовці: рецепт для зайнятих господинь
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Ваша родина буде в захваті
Якщо ви любите голубці, але не маєте часу їх готувати, ліниві голубці — це чудове рішення. На смак вони нічим не поступаються класичним. Усі інгредієнти просто змішуються та запікаються у формі, що робить процес приготування максимально простим і доступним навіть для тих, хто не дуже вміє готувати.
Ми пропонуємо спробувати приготувати ліниві голубці за рецептом, яким поділилась одна з кулінарок в Instagram.
Інгредієнти:
- 100 г рису
- 300 г капусти
- 1 цибулина
- 2 моркви
- 500 г фаршу
- сіль, перець, спеції на смак
- томатний соус, або томатна паста розведена з водою
Спосіб приготування:
1. Рис добре промиваємо та відварюємо до готовності.
2. Нарізаємо цибулю, а моркву натираємо й обсмажуємо до готовності. Капусту шаткуємо. Змішуємо все в мисці, додаємо сіль, перець і спеції.
3. Формуємо голубці, викладаємо у форму, заливаємо соусом.
4. Відправляємо в розігріту духовку до 180 С, готуємо 1 годину.
Подавайте ліниві голубці гарячими, зі сметаною!