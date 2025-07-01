Эти голубцы готовятся сами в духовке: рецепт для занятых хозяек
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Ваша семья будет в восторге
Если вы любите голубцы, но не имеете времени их готовить, ленивые голубцы — это прекрасное решение. По вкусу они ничем не уступают классическим. Все ингредиенты просто смешиваются и запекаются в форме, что делает процесс приготовления максимально простым и доступным даже для тех, кто не очень умеет готовить.
Мы предлагаем попробовать приготовить ленивые голубцы по рецепту, которым поделилась одна из кулинарок в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г риса
- 300 г капусты
- 1 луковица
- 2 моркови
- 500 г фарша
- соль, перец, специи по вкусу
- томатный соус, или томатная паста разведенная с водой
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.
2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.
3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом.
4. Отправляем в разогретую духовку до 180 С, готовим 1 час.
Подавайте ленивые голубцы горячими, со сметаной!