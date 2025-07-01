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Эти голубцы готовятся сами в духовке: рецепт для занятых хозяек

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. Фото Скриншот YouTube

Ваша семья будет в восторге

Если вы любите голубцы, но не имеете времени их готовить, ленивые голубцы — это прекрасное решение. По вкусу они ничем не уступают классическим. Все ингредиенты просто смешиваются и запекаются в форме, что делает процесс приготовления максимально простым и доступным даже для тех, кто не очень умеет готовить.

Мы предлагаем попробовать приготовить ленивые голубцы по рецепту, которым поделилась одна из кулинарок в Instagram.

Ингредиенты:

  • 100 г риса
  • 300 г капусты
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 500 г фарша
  • соль, перец, специи по вкусу
  • томатный соус, или томатная паста разведенная с водой

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.

2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.

Ленивые голубцы пошаговый рецепт
Основа для голубцов

3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом.

Как готовить ленивые голубцы простой рецепт
Приготовление голубцов

4. Отправляем в разогретую духовку до 180 С, готовим 1 час.

Ленивые голубцы
Готовое блюдо

Подавайте ленивые голубцы горячими, со сметаной!

Теги:
#Рецепты #Капуста #Обед #Голубцы