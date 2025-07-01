Эти голубцы готовятся сами в духовке: рецепт для занятых хозяек

Ваша семья будет в восторге

Если вы любите голубцы, но не имеете времени их готовить, ленивые голубцы — это прекрасное решение. По вкусу они ничем не уступают классическим. Все ингредиенты просто смешиваются и запекаются в форме, что делает процесс приготовления максимально простым и доступным даже для тех, кто не очень умеет готовить.

Мы предлагаем попробовать приготовить ленивые голубцы по рецепту, которым поделилась одна из кулинарок в Instagram.

Ингредиенты:

100 г риса

300 г капусты

1 луковица

2 моркови

500 г фарша

соль, перец, специи по вкусу

томатный соус, или томатная паста разведенная с водой

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.

2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.

Основа для голубцов

3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом.

Приготовление голубцов

4. Отправляем в разогретую духовку до 180 С, готовим 1 час.

Готовое блюдо

Подавайте ленивые голубцы горячими, со сметаной!